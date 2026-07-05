La presencia de Qamchibek Tashiyev, condenado, en el partido « Muras United » – « Aziyagol » genera debate

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La presencia de Qamchibek Tashiyev, condenado, en el partido « Muras United » – « Aziyagol » genera debate

Qamchibek Tashiyev presenció desde el estadio el partido de la Liga Premier entre « Muras United » y « Aziyagol » celebrado el 3 de julio en Manas, informa 24.kg.

En el partido disputado en el estadio « Qurmanbek », Tashiyev fue visto en la tribuna VIP. Videos que reflejan esta situación se difundieron posteriormente en las redes sociales.

El partido fue muy disputado y terminó con un empate 1:1. Ambos equipos consiguieron un punto cada uno.

La aparición de Tashiyev en el estadio se produjo poco después de la sentencia dictada en su contra. El 2 de julio, el tribunal del distrito de Pervomaysky de la ciudad de Bishkek había examinado el caso conocido como « carta de los 75 ».

El tribunal lo declaró culpable de preparación para la toma ilegal del poder por la fuerza, imponiendo la confiscación de sus bienes y una pena de cuatro años de privación de libertad. Al mismo tiempo, se le asignaron tres años de libertad condicional. Como resultado, Tashiyev no será encarcelado.

Sin embargo, fue absuelto de los cargos de abuso de poder. La defensa ha anunciado que presentará una apelación contra la decisión del tribunal.

Qamchibek TashiyevMuras UnitedAziyagolBishkek24.kg
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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