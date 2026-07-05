¿Por qué Mojtaba Jamenei no asistió al funeral de su padre?

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¿Por qué Mojtaba Jamenei no asistió al funeral de su padre?

Mientras continúan en Irán las ceremonias de despedida del difunto Líder Supremo Ayatolá Alí Jamenei, la ausencia de su hijo y actual Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, ha generado amplios debates.

The New York Times según informa el diario, la oración fúnebre por Alí Jamenei está prevista para el 5 de julio en Teherán, y las ceremonias de despedida continuarán en varias ciudades del país hasta el 9 de julio. Sin embargo, Mojtaba Jamenei no ha aparecido públicamente hasta el momento.

El jefe del comité organizador del funeral, Akbar Purjamshidiyon, había informado previamente que la participación de Mojtaba en la ceremonia era una decisión personal. A pesar de ello, muchos de sus seguidores esperaban ver al nuevo líder despidiéndose de su padre.

Según diversas fuentes, graves amenazas a la seguridad han sido la razón principal de que no aparezca en público. Dos fuentes cercanas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán indicaron que no se consideró conveniente la participación de Mojtaba Jamenei debido al riesgo de ser blanco de un ataque o de que Israel localizara su posición.

Al mismo tiempo, las fuentes señalaron que Mojtaba Jamenei expresó su deseo de participar en algunas etapas del funeral de su padre. Específicamente, se dice que deseaba asistir a la ceremonia prevista para el 9 de julio en el santuario del Imán Reza en Mashhad para rezar por su padre.

Cabe recordar que se confirmó oficialmente que Alí Jamenei murió como resultado de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a finales de febrero. La ceremonia de despedida, inicialmente prevista para marzo, se pospuso hasta julio debido a la gran cantidad de asistentes esperados y a los preparativos organizativos.

Por su parte, aunque Mojtaba Jamenei fue elegido nuevo Líder Supremo de Irán en marzo, aún no ha aparecido en público debido a las heridas sufridas en los ataques. Hasta ahora, sus mensajes han sido leídos en televisión o difundidos mediante declaraciones escritas.

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Kamola Shuhratova
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