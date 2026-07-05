Guimarães: «Haaland es un jugador astuto, quiere trasladar la presión a Brasil»

El centrocampista de la selección de Brasil, Bruno Guimarães, respondió a los comentarios del delantero noruego Erling Haaland sobre que los brasileños son los principales favoritos en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Según él, Haaland intenta, con estas palabras, quitar la presión de Noruega y cargar toda la responsabilidad sobre Brasil.

«Haaland se expresa con mucha astucia»

El delantero noruego había señalado a Brasil como el gran favorito del torneo antes del enfrentamiento de octavos de final entre ambos equipos.

Guimarães no recibió este comentario como un simple elogio, sino como un juego psicológico.

«Haaland se expresa con mucha astucia. Quiere quitarse la presión a ellos mismos y cargarnos a nosotros con toda la responsabilidad», dijo el futbolista brasileño.

«El fútbol se decide en el campo»

Guimarães también destacó que no presta demasiada atención a las declaraciones de los jugadores rivales.

«Para ser sincero, lo que digan los demás no es muy importante para mí. El fútbol se decide en el campo, se juega 11 contra 11», afirmó.

En su opinión, el encuentro será intenso y con fuertes disputas físicas.

Revelada el arma principal de Noruega

El centrocampista brasileño también se refirió a los puntos fuertes de Noruega. Especialmente, los jugadores altos y los centros aéreos podrían representar un peligro serio para los brasileños.

«Ellos también tienen sus puntos fuertes. Tienen jugadores altos e intentarán jugar con pases aéreos. Nosotros debemos actuar con inteligencia», dijo Guimarães.

«Haaland es un jugador astuto»

Guimarães señaló que Haaland es un jugador que sabe presionar al rival no solo en el campo, sino también antes del partido.

«Haaland es un jugador astuto. Debemos estar preparados para ello», citó el medio Goal basándose en Caze TV.

El equipo ganador del octavo de final entre Brasil y Noruega obtendrá el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.