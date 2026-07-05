Kylian Mbappé: « Nosotros también sabemos jugar un fútbol duro »

El delantero de la selección francesa Kylian Mbappé hizo declaraciones contundentes tras la victoria contra Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

El futbolista, autor del único gol del partido desde el punto de penalti, insistió en que Francia no se limita a un fútbol bonito y ofensivo.

Mbappé vuelve a ser la figura decisiva

Francia venció a Paraguay 1-0 y consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial.

El único gol del encuentro se marcó en el minuto 70. Kylian Mbappé, que transformó con precisión el penalti señalado, dio a su equipo una victoria crucial.

« Estamos dispuestos a renunciar al juego limpio »

Según Mbappé, Francia sabe cambiar su estilo de juego y adaptarse al fútbol duro del rival cuando la situación lo requiere.

« Si hay que renunciar al juego limpio, estamos dispuestos a hacerlo. Hemos demostrado que nuestro equipo no se limita al fútbol ofensivo », dijo Mbappé.

El delantero también destacó que Paraguay esperaba de Francia solo combinaciones bonitas y un fútbol espectáculo.

« Nosotros también sabemos jugar duro y agresivo »

Mbappé contó que los jugadores rivales intentaron empujar a los franceses a dejarse llevar por las emociones.

« Los paraguayos pensaban que íbamos a salir al campo con esmoquin para hacer combinaciones bonitas. Pero nosotros también sabemos jugar un fútbol duro y agresivo », declaró.

Según el futbolista, los representantes de Paraguay intentaron sacar de quicio a los jugadores franceses, pero esa táctica tampoco funcionó.

« Intentaron hacernos perder los nervios, pero en eso también nos impusimos », dijo Mbappé en una entrevista concedida a The Touchline.

En cuartos de final, rival: Marruecos

Tras superar el obstáculo paraguayo, Francia se medirá ahora a Marruecos en los cuartos de final del Mundial.

En este partido también, Mbappé seguirá siendo la principal esperanza de los franceses.