Un paracaidista con la bandera estadounidense se estrella contra el público

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Un paracaidista con la bandera estadounidense se estrella contra el público

Durante uno de los eventos ceremoniales dedicados al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, ocurrió un incidente inesperado. Como parte del programa festivo, un paracaidista que volaba por el cielo agitando la bandera estadounidense perdió el control durante el aterrizaje y se estrelló en la zona donde se encontraban los espectadores.

Los videos del incidente grabados por testigos se difundieron rápidamente en las redes sociales. Las imágenes mostraban al paracaidista sin poder controlar su trayectoria al acercarse al suelo, aterrizando así donde se encontraba la gente.

Tras el incidente, los organizadores del evento anunciaron que se había prestado asistencia inmediata al paracaidista. Según indicaron, el estado del paracaidista es bueno y no sufrió heridas graves como consecuencia del incidente.

Aunque este incidente causó una breve confusión entre los participantes del evento, el evento continuó según el programa previsto.

El paracaidista aterriza sobre la multitud mientras sostiene la bandera estadounidense.
EE. UU.
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