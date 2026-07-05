Situación terrible en China: un desconocido arroja a una niña pequeña a un canal (vídeo)

Un video que muestra a un hombre arrojando a una niña pequeña a un canal en Shantou, provincia de Guangdong, se ha difundido en las redes sociales. El incidente ocurrió al borde de la carretera, a la vista de los transeúntes.

En las imágenes se puede ver a un pasajero en scooter detenerse sin dudar y lanzarse al agua. Otro testigo en la orilla se unió a él para ayudar a sacar a la niña.

Según la información, el hombre que cometió este acto era el hermano de la niña, que padece una enfermedad mental. Fue ingresado en un hospital especializado tras el incidente.

La niña sobrevivió y no se le detectaron heridas. La administración local de Shantou ha reconocido oficialmente a las dos personas por su rápida intervención.