Kylian Mbappé respondió a Paraguay: el difícil camino de Francia hacia los cuartos de final

El delantero de la selección de Francia y del Real Madrid Kylian Mbappé reaccionó a las acciones extremadamente brutales del rival tras el partido de los octavos de final del Mundial contra Paraguay. Bajo el calor sofocante de Filadelfia, los franceses consiguieron la victoria por 1-0 y aseguraron su pase a los cuartos de final del torneo. Goal.com informa de esto.

Kylian Mbappé, que transformó un penalti en el minuto 70 del encuentro, marcó su séptimo gol en la competición. Con este resultado, empató con Lionel Messi en la carrera de goleadores. Sin embargo, el partido no solo se recordará por los goles, sino también por las intensas batallas en el campo y las provocaciones del rival. Según Goal.com, la selección de Paraguay empleó una táctica extremadamente agresiva durante todo el partido.

« También estamos dispuestos a mancharnos las manos »

En la entrevista tras el partido, Kylian Mbappé destacó que estaba preparado para el juego « sucio » del rival. Según sus palabras, muchos consideran que la selección de Francia es un equipo que solo juega un fútbol bonito, pero son capaces de mostrar carácter en las situaciones difíciles.

« Sabíamos qué tipo de partido nos esperaba. También sabemos hacer el trabajo sucio (dirty work), jugar un fútbol feo. Creo que los rivales pensaban que saldríamos al campo con esmoquin, pero estábamos preparados para cualquier batalla », insistió el capitán de la selección de Francia.

El calor de 100 grados Fahrenheit (unos 38 grados Celsius) registrado durante el partido también afectó los nervios de los jugadores. En particular, se produjeron varios enfrentamientos entre Mbappé y el centrocampista paraguayo Matias Galarza. Los sudamericanos intentaron jugar de forma bruta contra el líder francés en casi cada situación.

Pelea tras el silbatazo final

Las situaciones tensas continuaron incluso después del final del partido. Se produjo una trifulca en el centro del campo entre los miembros de ambos equipos. El portero paraguayo Orlando Gill incluso golpeó a Mbappé por la espalda con el balón. Posteriormente, Gill justificó su acción diciendo que Mbappé no respondió a su saludo y no le dio la mano.

Rayan Cherki, que entró desde el banquillo, también valoró positivamente la valentía de su equipo. Según él, los jugadores de Didier Deschamps no solo se apoyan en su habilidad técnica, sino que pueden convertirse en verdaderos guerreros cuando hace falta. « Si quieren pelear con nosotros, recibirán una respuesta digna », declaró Cherki.

Tras esta victoria, la selección de Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final. Según los expertos, estos partidos físicamente exigentes y ricos en batallas sirven como prueba de resistencia para Francia antes de las fases decisivas del torneo.