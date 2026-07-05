Cherki sorprende a los fans con el sombrero de Napoleón

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Cherki sorprende a los fans con el sombrero de Napoleón

El centrocampista de la selección de Francia Rayan Cherki apareció con un look inesperado tras el partido contra Paraguay.

El futbolista atrajo la atención de los fans y fotógrafos al ponerse el bicornio, el famoso sombrero de dos puntas que usaba Napoleón Bonaparte.

Francia ganó con un marcador mínimo

En los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, Francia se enfrentó a Paraguay.

El encuentro disputado terminó con una victoria de los Bleus por 1:0.

El único gol del partido lo marcó Kylian Mbappé. El capitán de Francia transformó un penalti en el minuto 70, llevando a su equipo a los cuartos de final.

Cherki entró al partido desde el banquillo

Rayan Cherki entró al campo en el minuto 84.

No se distinguió con un gol o una asistencia en ese corto período. Sin embargo, su extraordinario look tras el partido lo convirtió en el centro de las conversaciones en las redes sociales.

La aparición de Cherki con el sombrero de estilo napoleónico provocó todo tipo de bromas y memes entre los fans.

En cuartos de final, el rival — Marruecos

La selección de Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El partido se disputará en la noche del 9 al 10 de julio en el estadio Gillette, ubicado en Foxboro, Estados Unidos.

Los fans ahora esperan de Francia no solo una nueva victoria, sino también qué look mostrará Cherki.

FranciaParaguayKylian MbappéMarruecosEE. UU.
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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