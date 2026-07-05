El portero de Cabo Verde supera el récord de Casillas

El portero de la selección de Cabo Verde, Jozimar Vozinha, ha logrado un resultado histórico en popularidad en las redes sociales.

Con más de 25,2 millones de seguidores, Vozinha ha establecido un nuevo récord entre los porteros.

El récord de Casillas superado

Vozinha ha superado a la leyenda del Real Madrid, del Porto y de la selección de España, Iker Casillas, en este criterio.

Casillas cuenta con 20,5 millones de seguidores en las redes sociales.

Así, el guardameta de Cabo Verde se ha convertido en el futbolista más popular, no solo entre los porteros en activo, sino también entre los retirados.

Courtois — el perseguidor más cercano

Entre los porteros actualmente en activo, el resultado más cercano a Vozinha pertenece a Thibaut Courtois.

El portero del Real Madrid y de la selección de Bélgica es seguido por 18 millones de usuarios en las redes sociales.

El partido contra España lo hizo famoso

Vozinha atrajo la atención de la comunidad futbolística tras el partido contra España en la fase de grupos de la clasificación para el Mundial 2026.

Realizó 7 paradas durante el partido, ayudando a Cabo Verde a mantener un empate 0-0.

El portero se convirtió en uno de los protagonistas principales de ese encuentro.

Cabo Verde llegó a la fase eliminatoria

Tras este resultado crucial contra España, Cabo Verde logró avanzar de su grupo.

El equipo ofreció una digna resistencia contra Argentina en los dieciseisavos de final, pero fue derrotado 2-3 en la prórroga y quedó eliminado de la competición.

Aun así, las paradas de Vozinha y su participación histórica le han valido millones de nuevos seguidores.