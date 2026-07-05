Deschamps explica por qué nombró capitán a Mbappé

El seleccionador de la selección francesa, Didier Deschamps, habló sobre el papel de Kylian Mbappé en el equipo, su responsabilidad como capitán y sus cualidades de liderazgo.

Según el técnico, la imagen de «dictador» creada sobre Mbappé en la prensa y las redes sociales no coincide en absoluto con el verdadero carácter del futbolista.

«Esta imagen está realmente muy lejos de la realidad»

A Deschamps se le preguntó si Mbappé había madurado lo suficiente para ser el capitán de la selección de Francia.

El entrenador destacó que el delantero mantuvo la actitud correcta hacia el equipo desde el primer día de la convocatoria.

«A veces se crea una imagen de él como si fuera un “dictador”. Pero esto no encaja en absoluto con la verdadera personalidad de Kylian. Desde el primer día, empezó el trabajo con la mentalidad y la actitud correctas», dijo Deschamps.

Mbappé no habla solo por sí mismo

Según el entrenador francés, cuando Mbappé habla ante el grupo, no expresa intereses personales, sino la opinión de todos los futbolistas.

También transmite los problemas de sus compañeros al cuerpo técnico. Incluso si estos asuntos no afectan directamente a Mbappé, él no se queda al margen.

«Él me transmite los problemas de los jugadores. Para querer preocuparse por los demás, primero no debes tener problemas tú mismo. Si decimos que hay un futbolista sin problemas en el equipo, ese es Kylian», afirmó el especialista.

«Todos lo siguen»

Deschamps señaló que Mbappé goza de un gran prestigio en el equipo y que los demás futbolistas lo siguen.

En su opinión, se ha formado un buen ambiente en la selección de Francia y, en tales circunstancias, elegir a Mbappé como capitán fue una decisión natural.

«Todos lo siguen. Hemos formado un equipo muy bueno. En esa situación, era natural elegirlo como capitán», dijo Deschamps.

La broma del «Mbappé dictador» llegó al equipo

Curiosamente, las bromas y memes sobre el «Mbappé dictador» que se popularizaron en las redes sociales ahora también circulan entre los jugadores de la selección francesa.

Los aficionados abordan la situación con humor, comentando: «Mbappé ya se apoderó de la selección, ahora es el turno de Deschamps».

Sin embargo, según Deschamps, Mbappé no es un «dictador» que intenta controlar el equipo, sino un verdadero líder que defiende los intereses de los jugadores.