Estados Unidos crea un sistema de almacenamiento de energía con volante de inercia de acero que sustituye al litio

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Estados Unidos crea un sistema de almacenamiento de energía con volante de inercia de acero que sustituye al litio

La empresa estadounidense Torus ha presentado una innovación revolucionaria en el campo de las tecnologías de almacenamiento de energía: un sistema modular de volante de inercia de acero que funciona sin elementos químicos. Este dispositivo está diseñado para centros de datos de inteligencia artificial (AI) y redes eléctricas, y se diferencia fundamentalmente de las baterías de iones de litio tradicionales. La nueva tecnología almacena energía de forma cinética haciendo girar un rotor de acero pesado, en lugar de mediante reacciones químicas. Ixbt.com lo informa.

La base de la plataforma es un acumulador de energía llamado Nova Spin. En el interior del dispositivo se encuentra una cámara de vacío hermética, dentro de la cual el volante de inercia de acero gira casi sin fricción gracias a rodamientos magnéticos. Cuando aparece un exceso de energía eléctrica en la red, el sistema hace girar el rotor a alta velocidad, convirtiendo la energía eléctrica en movimiento cinético. Cuando surge la necesidad, el proceso se realiza en sentido inverso.

Ventaja tecnológica y durabilidad

según ixbt.com, este sistema puede proporcionar hasta 20 veces más potencia que las baterías tradicionales. Lo más importante es que el volante de inercia puede arrancar en fracciones de segundo y compensar los picos de carga. El ciclo completo de carga y devolución de energía dura solo 12 minutos, un indicador muy importante para sistemas de alta dinámica.

A diferencia de las baterías de litio, el desarrollo de Torus no pierde sus características con el paso del tiempo. Los representantes de la empresa destacan que la vida útil del sistema es de 25 años. Durante este período, la eficiencia del dispositivo apenas disminuye, ya que no contiene sustancias químicas sujetas a degradación. Esto lo hace muy ventajoso económicamente para grandes proyectos de infraestructura.

Una solución para la inteligencia artificial y la infraestructura moderna

El nuevo desarrollo está destinado principalmente a centros de datos AI modernos equipados con procesadores gráficos potentes como los GPU NVIDIA. En estos centros, el consumo de energía puede variar en decenas de megavatios en cuestión de segundos. El sistema de volante de inercia funciona con una tensión de corriente continua de 800 V, idéntica al estándar de los racks de servidores modernos, lo que reduce las pérdidas en la conversión de energía.

Las ventajas de la tecnología Torus son las siguientes:

  • una vida útil de 25 años;
  • ausencia de residuos químicos nocivos para el medio ambiente;
  • capacidad de reaccionar instantáneamente a cargas de alta potencia;
  • requisitos mínimos de mantenimiento técnico.
Según los expertos, tales dispositivos podrían aplicarse no solo en centros de datos, sino también para estabilizar las redes eléctricas en general. Esto permite aumentar la fiabilidad del suministro energético y suavizar los picos de carga sin una modernización a gran escala de la infraestructura existente. Para regiones como Uzbekistán, donde el sistema energético se está modernizando, dichas tecnologías estabilizadoras también podrían cobrar relevancia en el futuro.

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Abror Shuhratov
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