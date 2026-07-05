Los ingenieros chinos han dado un nuevo paso importante en el ámbito de las tecnologías espaciales. Un motor de satélite con una vida útil récord, que permite colocar más rápido y de manera más fiable los mayores aparatos de comunicación, militares y espaciales del país en sus órbitas designadas, ha superado con éxito sus pruebas. Se espera que este desarrollo lleve la competencia con los países occidentales en la industria espacial mundial a un nuevo nivel. Ixbt.com lo informa .

Según el South China Morning Post, el motor modernizado desarrollado por la Academia de Equipos de Motores Aeroespaciales de China en Xi'an tiene un empuje de 750 newtons. Durante su primer vuelo realizado a finales de junio, este dispositivo funcionó de manera ininterrumpida durante 11 617 segundos (aproximadamente 3,2 horas) para colocar el satélite Communications Technology Experiment Satellite 26A en una órbita a 35 800 km sobre la superficie terrestre.

En las pruebas de laboratorio en tierra, este motor mostró un resultado sorprendente, soportando más de 14 horas de funcionamiento continuo. Sin embargo, durante la fase de diseño, se estimaba que su tiempo máximo de funcionamiento rondaría las 10 horas. Tal alta durabilidad se logró mediante la aplicación de un nuevo tipo de recubrimiento protector resistente a las altas temperaturas y a la oxidación.

Eficiencia frente a los competidores occidentales

En términos de indicadores de eficiencia, el nuevo motor chino se ha acercado considerablemente a los modelos más avanzados del mundo. El impulso específico del dispositivo es de aproximadamente 320 segundos. Para comparar, el famoso motor europeo LEROS-1B tiene 317 segundos, y el modelo estadounidense R-42DM tiene un indicador de alrededor de 327 segundos. Esto significa que la tecnología china ya está al nivel de los estándares mundiales.

Los expertos destacan que el motor con un empuje de 750 N permite reducir en un 30 % el tiempo de colocación de satélites pesados en órbita en comparación con los anteriores motores chinos de 400 N. Esto desempeña un papel importante no solo en el ahorro de tiempo, sino también en el aumento de la eficiencia económica de las misiones espaciales y la optimización del consumo de combustible.

Los científicos chinos no pretenden detenerse con este logro. Como próxima etapa del programa, está previsto crear motores aún más potentes, con un empuje de 5 000 N. Tal potencia colosal servirá de base para grandes estaciones espaciales, remolcadores orbitales y expediciones espaciales de larga distancia.

Este avance tecnológico también es significativo para países como Uzbekistán, que muestran interés en la exploración espacial y utilizan servicios de satélites. La reducción del costo de lanzamiento de cargas útiles al espacio y el aumento de la fiabilidad de las tecnologías podrían facilitar en el futuro la implementación de proyectos regionales de comunicación y monitoreo.