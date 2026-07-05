Mikel Oyarzabal eligió al mejor delantero del Mundial 2026

El delantero de la selección de España Mikel Oyarzabal ha dicho a quién considera el mejor delantero de la Copa del Mundo de 2026.

El futbolista español eligió a Lionel Messi en este sentido y destacó que es difícil encajar a la estrella argentina en el papel de un delantero convencional.

«Messi — la esencia misma del fútbol»

Según Oyarzabal, no es correcto evaluar a Messi únicamente como delantero.

«No diría que Lionel Messi es un delantero puro, porque representa la esencia misma del fútbol. Pero mi elección sigue siendo Messi», declaró según recoge COPE.

Messi lidera la competición

Actualmente, el capitán de la selección de Argentina es el jugador más productivo de la Copa del Mundo de 2026.

El delantero de 39 años ha disputado cuatro partidos y ha logrado marcar siete goles.

Este resultado ha convertido a Messi en el principal favorito en la carrera de máximos goleadores del mundial.

Oyarzabal también registra un buen rendimiento

El propio Mikel Oyarzabal también está rindiendo de manera productiva en la competición.

El delantero español ha marcado cuatro goles en cuatro partidos y ocupa el quinto lugar en la lista de goleadores de la Copa del Mundo.

Aun así, Oyarzabal consideró que el título de mejor delantero merecía uno de sus rivales — Lionel Messi.