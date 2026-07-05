El portero de la selección de España Unai Simón compartió sus reflexiones sobre el capitán portugués Cristiano Ronaldo antes del partido de octavos de final de la Copa del Mundo contra Portugal. El experimentado guardameta sigue considerando al delantero de 41 años como uno de los futbolistas más peligrosos del mundo y rechazó los rumores sobre el final de su carrera. Goal.com informa esto.

Aunque numerosos expertos y aficionados califican este torneo como el «último baile» de Ronaldo en el escenario internacional, Simón no comparte esta opinión. Según él, el delantero legendario aún no tiene intención de colgar las botas y su condición física sigue en el más alto nivel.

Maestría en el área

Según Unai Simón, Cristiano Ronaldo quizás no esté en el pico máximo de hace seis o siete años, pero su capacidad goleadora y sus instintos dentro del área permanecen intactos. Según el diario O Jogo, el portero español declaró que la clave para frenar al rival es mantenerlo lo más lejos posible de la portería.

«El Cristiano actual en la Copa del Mundo no es el jugador que era en su mejor forma hace seis o siete años. Pero debemos mantenerlo lo más lejos posible de nuestra área. En la final de la Liga de las Naciones tuvo una sola oportunidad dentro del área y la convirtió en gol. Tiene esa capacidad de marcar que cualquier equipo sueña», afirma Simón.

El guardameta español también se detuvo en la experiencia de Ronaldo. Según él, el exastro del Real Madrid y el Manchester United es insuperable en la lectura del juego, la búsqueda de espacios y la comprensión con sus compañeros. Si se encuentra con el balón dentro del área, puede ser fatal para cualquier defensa.

Ruido mediático y realidad

«No creo que este sea el último baile de Cristiano. Cada partido tiene su propia importancia. Hoy en día hay que centrarse en lo que ocurre en el campo y no en el ruido mediático», añadió el portero. Las declaraciones de Simón se interpretan como una señal de que Ronaldo podría participar también en la próxima Copa del Mundo.

El próximo encuentro entre Portugal y España no es solo la rivalidad entre dos países vecinos, sino también un partido en el que se decidirá el destino de uno de los futbolistas más grandes de nuestra época. Es natural que este enfrentamiento despierte un gran interés entre los aficionados al fútbol en Uzbekistán, ya que cada movimiento de Ronaldo sigue en el centro de atención del fútbol mundial.

Para recordar, Cristiano Ronaldo ha ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones a lo largo de su carrera y ha sido campeón de Europa y vencedor de la Liga de las Naciones con la selección de Portugal. Se prevé que su récord de goles a nivel internacional no se actualice en mucho tiempo.