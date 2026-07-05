El delantero estrella de la selección francesa y del Real Madrid, Kylian Mbappe, demostró su gran sangre fría en el difícil partido contra Paraguay. A pesar de las provocaciones de los jugadores rivales, marcó el gol decisivo, guió a su equipo a la victoria y aseguró el pase a los cuartos de final del torneo. Goal.com lo informa.

El encuentro disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia se desarrolló en un ambiente extremadamente tenso y con abundantes duelos físicos. En el minuto 70 del partido, Desire Doue fue derribado dentro del área penal, y el árbitro señaló un penalti contra Paraguay. En esa situación se produjo una escena extraña en el campo: los jugadores del equipo rival intentaron cavar y dañar el césped en el punto de penalti con sus pies para afectar psicológicamente a Mbappe.

La respuesta de Mbappe y la rivalidad con Lionel Messi

Según Goal.com, la trampa de los paraguayos no dio el resultado esperado. Kylian Mbappe se acercó al punto y ejecutó el disparo con precisión, llevando el marcador a 1-0. Tras el gol, el delantero miró a los ojos a los jugadores rivales que lo habían provocado y celebró el gol justo frente a ellos.

Este gol fue el séptimo de Mbappe en el torneo. Como resultado, igualó a la leyenda argentina Lionel Messi en la carrera de goleadores. Actualmente, ambos jugadores son los principales candidatos al Botín de Oro. La constancia de la estrella francesa demuestra una vez más su liderazgo en el fútbol mundial.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, valoró positivamente la serenidad de sus jugadores tras el partido. Según el entrenador, Paraguay se basó más en la agresividad y diversas artimañas que en jugar al fútbol. « Este no es el fútbol que atrae a los aficionados al estadio, pero cumplimos la tarea más importante — pasamos a la siguiente fase », declaró el técnico.

Ahora, Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final. Se espera que este enfrentamiento sea la continuación lógica de la rivalidad de la semifinal del Mundial 2022. Mbappe y sus compañeros continúan su marcha hacia el trofeo principal del torneo.