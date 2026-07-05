China regula la producción de robots compañeros con sentimientos humanos

China ha dado un paso revolucionario en el mundo de la tecnología al decidir regular la industria de los robots humanoides, en particular los robots compañeros capaces de entablar una comunicación emocional con los humanos. Esta decisión se ha tomado en un momento en que la inteligencia artificial y la robótica se desarrollan a un ritmo vertiginoso y los dispositivos aparecen no solo en la industria, sino también en la vida cotidiana. La nueva iniciativa tiene como objetivo garantizar que las tecnologías sirvan a la salud y la seguridad humanas. Ixbt.com informa al respecto.

La Asociación China de Robots Humanoides y la Federación de la Industria de la Construcción de Maquinaria han anunciado conjuntamente una iniciativa especial para desarrollar este sector de manera sana y ordenada. El documento subraya que el bienestar humano debe seguir siendo la prioridad principal en el proceso de creación de robots. Esto significa que se deben cumplir las normas éticas en todas las etapas, desde el diseño del producto hasta su promoción y aplicación práctica.

Prioridad de la seguridad y las normas éticas

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es la protección de los datos personales de los usuarios. Los robots basados en la comunicación emocional pueden recopilar información relacionada con los aspectos más íntimos y personales de la vida humana. Por este motivo, se ha establecido que los desarrolladores deben crear sistemas sólidos que garanticen la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios.

También se ha planteado la cuestión de la prevención de los riesgos de causar daños físicos o psicológicos a las personas durante el uso de los robots. La integración segura de los robots en la sociedad se garantizará mediante la mejora de la calidad de control y la garantía de la seguridad del producto. Esto es especialmente crucial para los robots compañeros destinados a personas mayores y personas solitarias.

Innovaciones y cooperación científica

El gobierno chino y los expertos del sector no se limitan a la supervisión, sino que también tienen como objetivo fomentar el progreso tecnológico. Según Ixbt.com, la iniciativa se centra en las siguientes direcciones:

Aumentar las inversiones en investigación y desarrollo fundamental;

Probar y aplicar los robots en escenarios reales;

Acelerar los procesos de iteración tecnológica y modernización;

Mejorar la fiabilidad y la utilidad práctica de los productos.

Se ha propuesto crear una plataforma común que reúna los recursos de todas las partes —representantes de la industria, círculos académicos e institutos de investigación—. Este tipo de cooperación contribuye a aumentar la competitividad de China en el mercado mundial de robots humanoides.

Esta experiencia también podría ser interesante para Uzbekistán, ya que en nuestro país también se está prestando mayor atención al sector de las tecnologías de la información y la innovación. En el futuro, es probable que los robots capaces de comprender los sentimientos humanos aparezcan no solo en China, sino en todo el mundo, incluida nuestra región, como asistentes sociales.