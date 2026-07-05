Thermaltake presenta el tester Dr. Power III Pro con estándar ATX 3.1

Thermaltake, una de las marcas líderes en el mercado de componentes informáticos, ha anunciado oficialmente el Dr. Power III Pro, un dispositivo diseñado para diagnosticar fuentes de alimentación de nueva generación. Este gadget está adaptado al estándar ATX 3.1 moderno y se espera que se convierta en una herramienta útil no solo para los centros de servicio profesionales, sino también para los entusiastas que ensamblan su propio ordenador. Fuente: Ixbt.com informa .

La función principal del Dr. Power III Pro consiste en verificar el estado de los conectores de la fuente de alimentación y controlar la estabilidad de la tensión. Según el sitio ixbt.com, el nuevo tester tiene un precio de 50 dólares estadounidenses. Este precio se considera muy competitivo para su categoría, teniendo en cuenta sus funcionalidades y su capacidad para funcionar con tarjetas gráficas modernas.

Una solución dedicada a las tarjetas gráficas modernas

El aspecto más importante del nuevo modelo es su capacidad para identificar las señales de la interfaz de alimentación de las tarjetas gráficas. Esto permite al usuario determinar el nivel de potencia soportado por la tarjeta gráfica. De este modo, el ensamblador del sistema puede asegurarse de que la fuente de alimentación detecta correctamente los parámetros y de que la cantidad de energía necesaria se transmite a la tarjeta gráfica.

Cabe destacar que el fabricante aclara que este producto es una herramienta de diagnóstico y no un tester de carga (load tester) para tarjetas gráficas. El Dr. Power III Pro sirve principalmente para determinar el estado de las interfaces, el nivel de tensión y la corrección de las conexiones. Por lo tanto, no se recomienda utilizarlo como una herramienta para probar el rendimiento máximo de la fuente de alimentación.

Amplias capacidades de diagnóstico

El dispositivo permite verificar casi todos los componentes esenciales del ordenador. Soporta los siguientes conectores:

Conector ATX de 24 pines para placas base;

Conectores de 4 y 8 pines para la alimentación del procesador;

Conectores de alimentación de 6 y 8 pines para tarjetas gráficas;

Conectores SATA e IDE (Molex) para soportes de datos y dispositivos periféricos.

La pantalla en color situada en el panel frontal muestra en tiempo real la tensión de salida de cada línea. Esto ayuda al usuario a identificar rápida y visualmente el punto exacto donde se encuentra el problema.

El Dr. Power III Pro dispone de dos modos de funcionamiento: manual y automático. En modo automático, el tester verifica todas las interfaces de manera secuencial. Si se detecta alguna anomalía o caída de tensión en el sistema, aparece una advertencia en rojo en la pantalla y suena una señal acústica. Esta función facilita considerablemente el proceso de búsqueda de fallos complejos.

En un momento en que la demanda de ordenadores de juego y estaciones gráficas de alto rendimiento aumenta en el mercado uzbeko, este tipo de herramientas de diagnóstico desempeñan un papel importante para garantizar la seguridad de los componentes costosos. Se espera que esta novedad de Thermaltake esté disponible próximamente para los usuarios locales a través de plataformas de comercio internacional.