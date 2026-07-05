El Real Madrid refuerza su banda derecha: Denzel Dumfries se muda a Madrid

El club español del Real Madrid ha llevado a cabo su próximo movimiento sonoro en el mercado de fichajes de verano. Los madridistas han anunciado oficialmente la firma del defensa del Inter de Milán, Denzel Dumfries. Este traspaso forma parte de la estrategia del club para reforzar aún más su línea defensiva, en particular la banda derecha. Goal.com informa .

Según la publicación GOAL.com y el servicio de prensa del club, el Real Madrid ha abonado la cláusula de rescisión de 20 millones de euros fijada para el futbolista neerlandés. El acuerdo firmado con el jugador de 30 años tiene una duración de cuatro años, es decir, hasta el 30 de junio de 2030. Con este fichaje, el entrenador del equipo, José Mourinho, busca intensificar la competencia en la plantilla.

Nueva competencia en la línea defensiva

La llegada de Denzel Dumfries a Madrid lo convertirá en un serio competidor para Trent Alexander-Arnold. Tras la finalización del contrato de Dani Carvajal y su salida del equipo, solo quedaba Trent Alexander-Arnold en la banda derecha. Ahora, la llegada del experimentado Dumfries ofrece al cuerpo técnico amplias posibilidades para la rotación y los cambios tácticos.

La directiva del Inter decidió vender al jugador teniendo en cuenta la finalización de su contrato. Según The Athletic, el defensa neerlandés cumple plenamente con los requisitos del club madridista gracias a su experiencia y condición física. Su fichaje también se considera una operación financieramente muy ventajosa para el Real Madrid.

Cinco años de éxito en el Inter

Durante las cinco temporadas que pasó en la capital italiana, Denzel Dumfries se consolidó como uno de los laterales más regulares de Europa. Con los Nerazzurri disputó un total de 207 encuentros, marcó 27 goles y dio 28 asistencias. Con su ayuda, el Inter conquistó en dos ocasiones el campeonato de Serie A.

Más de 200 partidos con el Inter;

Bicampeón de la liga italiana;

Titular habitual de la selección de los Países Bajos;

Activo en la banda derecha, tanto en defensa como en ataque.

Aunque la temporada pasada perdió algo de tiempo de juego debido a una operación quirúrgica en el tobillo, Dumfries disputó 28 partidos y logró marcar 5 goles. Su resistencia física y su capacidad para incorporarse a las jugadas de ataque se espera que se adapten al estilo de juego rápido del Real Madrid. Ahora, los aficionados esperan con interés saber quién ocupará la titularidad en la banda derecha en la nueva temporada.