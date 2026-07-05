Nuevos multimillonarios en el mercado mundial: cerca de 90 startups unicornio desde principios de año

·25·Tecnología
Nuevos multimillonarios en el mercado mundial: cerca de 90 startups unicornio desde principios de año

En el mercado global de la tecnología, el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (AI) ha llevado la actividad de los inversores a un nivel sin precedentes. Como resultado, durante el período transcurrido de 2024, se han registrado cerca de 90 nuevos «unicornios» —startups privadas cuyo valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares— en todo el mundo. Este indicador significa que el ecosistema tecnológico no solo se está recuperando, sino que se está expandiendo gracias a nuevas orientaciones. Techcrunch.com informa al respecto.

Según informa TechCrunch, basándose en datos de Crunchbase y PitchBook, la mayoría de los nuevos unicornios están especializados en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, las empresas que ofrecen soluciones de alta tecnología en sectores tradicionales como la ciberseguridad, la salud e incluso la fabricación industrial también están atrayendo la atención de los inversores. Esta tendencia también es importante para los expertos uzbekos, ya que el destino del capital global define la economía digital del futuro.

Líderes en inteligencia artificial y ciberseguridad

La empresa MainFunc destaca especialmente en la lista de nuevos unicornios. Fundada en 2023, esta startup ofrece un espacio de trabajo AI llamado Genspark. En la última ronda de inversión atrajo 485 millones de dólares, elevando su valoración a 2.600 millones de dólares. La presencia de inversores como LG Technology Ventures y AWS demuestra el carácter prometedor del proyecto.

En el ámbito de la ciberseguridad, la startup Socket ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares. Fundada en 2020, esta empresa se dedica a la protección contra ataques maliciosos en la cadena de suministro de software. Respaldada por fondos de capital de riesgo de prestigio como Andreessen Horowitz, Socket demuestra hoy que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad absoluta para cualquier negocio.

El giro tecnológico en la medicina y la industria

En el sector de las tecnologías médicas (MedTech), la empresa MiRus registró uno de los mejores resultados. Esta startup, dedicada a la fabricación de dispositivos cardiovasculares y ortopédicos, tiene un valor de mercado estimado en 4.410 millones de dólares. La gran inversión realizada por Boston Scientific muestra que la demanda de innovaciones médicas sigue siendo elevada.

Asimismo, en el sector industrial, la startup SendCutSend merece atención. Ofrece un servicio de corte de piezas industriales a medida y ha alcanzado una valoración de 1.000 millones de dólares. Este tipo de proyectos demuestra que las tecnologías digitales aumentan considerablemente la eficiencia no solo en el mundo virtual, sino también en la producción real.

La lista de unicornios de este año incluye también las siguientes empresas:

  • EXA (1,95 mlrd $) — sistema de búsqueda especializado para agentes AI;
  • Vi Labs (1,64 mlrd $) — plataforma AI para instituciones médicas;
  • Farther (1,25 mlrd $) — plataforma digital de gestión de patrimonio;
  • Radar (1 mlrd $) — sistema de gestión de inventario.

Según los expertos, la proliferación de este tipo de startups indica que el «boom del AI» en la economía mundial aún no ha alcanzado su punto álgido. Para mercados emergentes como Uzbekistán, observar estas tendencias ayuda a comprender qué orientaciones deben priorizarse en la formación de un ecosistema de startups local. El hecho de que corporaciones como NVIDIA y Microsoft financien activamente nuevas startups significa que el panorama tecnológico seguirá transformándose en los próximos años.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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