Kylian Mbappé celebra con intensidad la victoria contra Paraguay

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Kylian Mbappé celebra con intensidad la victoria contra Paraguay

El delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé no ocultó sus emociones tras la victoria contra Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el silbato final, el líder de los franceses celebró la victoria de forma ostentosa ante los jugadores rivales, respondiendo a su manera a la tensión vivida durante el encuentro.

Mbappé mira hacia un jugador rival

Al finalizar el partido, Mbappé pasaba junto a uno de los jugadores de la selección paraguaya.

En ese momento se giró de repente hacia el rival, abriendo los brazos. Luego, apretando fuertemente el puño como símbolo de victoria, mostró abiertamente sus emociones.

Este gesto demostró que la tensión en el campo no se había extinguido por completo con el silbato final.

El juego duro sacó de quicio a los franceses

La reacción de Mbappé no fue casual. Se señala que durante el encuentro, los jugadores paraguayos actuaron con mucha dureza y rudeza, intentando constantemente poner nerviosos a los franceses.

Los jugadores franceses expresaron en varias ocasiones su descontento por las acciones duras del rival. A pesar de ello, el equipo continuó luchando por el resultado sin dejarse llevar por las provocaciones.

Francia gana con el marcador mínimo

Francia derrotó a Paraguay 1-0 y obtuvo el pase a los cuartos de final del Mundial.

El único gol del encuentro lo marcó Kylian Mbappé de penalti. El capitán de Francia no solo fue el autor del gol decisivo, sino que también se quedó en el centro de la discusión de los aficionados por su gesto tras el silbato final.

¿Consideráis que el gesto de Mbappé es justificado o se dejó llevar en exceso por las emociones?

Kylian MbappéFranciaParaguayMundial
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Shuhrat Razzakov
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