Mundial 2026. Esta noche, dos grandes partidos en octavos de final

·38·Deportes
Mundial 2026. Esta noche, dos grandes partidos en octavos de final

Los partidos decisivos del Mundial 2026 continúan. Esta noche y mañana por la mañana, los aficionados esperan dos encuentros apasionantes — Brasil se enfrenta a Noruega, y México se cruza con Inglaterra.

En ambos partidos, el equipo perdedor se despedirá del torneo. En el campo, por tanto, no hay marcha atrás.

Brasil contra la Noruega de Erling Haaland

En el primer partido del programa nocturno, las selecciones de Brasil y Noruega medirán sus fuerzas.

Brasil entra en el campo como uno de los favoritos del torneo, mientras que Noruega, liderada por Erling Haaland, intentará lograr la sorpresa. La potencia física y la superioridad aérea de los escandinavos podrían ser la principal amenaza para los brasileños.

El encuentro El 6 de julio a las 01:00 hora de Taskent comenzará.

Inglaterra se enfrenta a una seria prueba contra México

En el segundo partido matinal, las selecciones de México e Inglaterra lucharán por un puesto en cuartos de final.

Inglaterra es la favorita en cuanto a plantilla y calidad técnica. Sin embargo, México, con su combatividad en los mundiales, sus ataques rápidos y el fuerte apoyo de sus aficionados, puede causar problemas a cualquier rival.

Este encuentro El 6 de julio a las 05:00 hora de Taskent dará inicio.

Calendario de los partidos de hoy

Mundial 2026, fase de eliminatorias:

  • 01:00 — Brasil – Noruega

  • 05:00 — México – Inglaterra

Una noche, cuatro grandes selecciones, futbolistas estelares y dos plazas para cuartos de final. Se podrá dormir después, pero partidos así no hay todos los días.

BrasilNoruegaMéxicoInglaterraErling Haaland
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jürgen Klopp se convierte en el seleccionador de la selección alemanaJürgen Klopp se convierte en el seleccionador de la selección alemanaHoy, 18:15Gavi respondió a las críticas sobre Cristiano Ronaldo: «Todavía puede decidir el destino del partido»Gavi respondió a las críticas sobre Cristiano Ronaldo: «Todavía puede decidir el destino del partido»Hoy, 18:12Kylian Mbappé celebra con intensidad la victoria contra ParaguayKylian Mbappé celebra con intensidad la victoria contra ParaguayHoy, 18:12Seleccionador de Paraguay: «Tenemos jugadores que han superado las pruebas de la vida»Seleccionador de Paraguay: «Tenemos jugadores que han superado las pruebas de la vida»Hoy, 18:04Jamie Carragher: Harry Kane merece el Balón de Oro, pero Messi o Mbappé lo ganaránJamie Carragher: Harry Kane merece el Balón de Oro, pero Messi o Mbappé lo ganaránHoy, 17:51Zlatan Ibrahimovic: "Contra Paraguay habría recibido cuatro tarjetas rojas"Zlatan Ibrahimovic: "Contra Paraguay habría recibido cuatro tarjetas rojas"Hoy, 17:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán