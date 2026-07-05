Mundial 2026. Esta noche, dos grandes partidos en octavos de final

Los partidos decisivos del Mundial 2026 continúan. Esta noche y mañana por la mañana, los aficionados esperan dos encuentros apasionantes — Brasil se enfrenta a Noruega, y México se cruza con Inglaterra.

En ambos partidos, el equipo perdedor se despedirá del torneo. En el campo, por tanto, no hay marcha atrás.

Brasil contra la Noruega de Erling Haaland

En el primer partido del programa nocturno, las selecciones de Brasil y Noruega medirán sus fuerzas.

Brasil entra en el campo como uno de los favoritos del torneo, mientras que Noruega, liderada por Erling Haaland, intentará lograr la sorpresa. La potencia física y la superioridad aérea de los escandinavos podrían ser la principal amenaza para los brasileños.

El encuentro El 6 de julio a las 01:00 hora de Taskent comenzará.

Inglaterra se enfrenta a una seria prueba contra México

En el segundo partido matinal, las selecciones de México e Inglaterra lucharán por un puesto en cuartos de final.

Inglaterra es la favorita en cuanto a plantilla y calidad técnica. Sin embargo, México, con su combatividad en los mundiales, sus ataques rápidos y el fuerte apoyo de sus aficionados, puede causar problemas a cualquier rival.

Este encuentro El 6 de julio a las 05:00 hora de Taskent dará inicio.

Calendario de los partidos de hoy

Mundial 2026, fase de eliminatorias:

01:00 — Brasil – Noruega

05:00 — México – Inglaterra

Una noche, cuatro grandes selecciones, futbolistas estelares y dos plazas para cuartos de final. Se podrá dormir después, pero partidos así no hay todos los días.