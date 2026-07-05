Solución nuclear para la IA: Ampera presenta un reactor impreso en 3D

·6·Tecnología
Solución nuclear para la IA: Ampera presenta un reactor impreso en 3D

El rápido desarrollo de las tecnologías de IA está provocando un aumento drástico del consumo de energía a nivel global. Para resolver este problema, la startup Ampera ha presentado su innovadora creación. La empresa ha revelado el primer módulo de reactor nuclear a escala real en formato de contenedor, fabricado mediante tecnología de impresión 3D. Se espera que este dispositivo suministre energía continua y limpia a los centros de datos de AI en el futuro. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

Este reactor desarrollado por Ampera se basa en una arquitectura subcrítica de estado sólido. Según datos de ixbt.com, la particularidad del proyecto es que utiliza combustible de torio en lugar del uranio tradicional. A diferencia del uranio, el torio no es fisionable por sí mismo y requiere una fuente externa de neutrones para iniciar la reacción en cadena. Esto eleva la seguridad nuclear a un nuevo nivel, reduciendo casi a cero el riesgo de reacciones incontrolables.

Armonía entre seguridad y compacidad

El modo subcrítico del reactor significa que el sistema no puede seguir funcionando sin estimulación externa. Es decir, en caso de emergencia, la reacción nuclear se detiene automáticamente al interrumpirse la alimentación externa. Además, la ausencia de piezas móviles en la zona activa del dispositivo aumenta su fiabilidad y simplifica el mantenimiento durante la explotación autónoma a largo plazo.

Los ingenieros de Ampera señalan que los módulos del reactor están diseñados para la producción en serie en fábrica. Pueden transportarse a cualquier punto en contenedores de carga estándar. Este enfoque proporciona una flexibilidad sin precedentes en el diseño de sistemas energéticos. Si es necesario, se pueden combinar varios módulos para aumentar la potencia o integrarlos en complejos energéticos híbridos.

Perspectivas futuras e indicadores de potencia

Según los cálculos de la empresa, el dispositivo en configuración completa es capaz de producir aproximadamente 30 MW de potencia. Para ello, utiliza un ciclo cerrado basado en dióxido de carbono supercrítico (sCO2 Brayton cycle). Tal potencia puede alimentar no solo grandes servidores de AI, sino también los siguientes sectores:

  • Instalaciones de defensa e industria militar;
  • Grandes empresas industriales;
  • Transporte marítimo y construcción naval;
  • Asentamientos autónomos en zonas remotas.
Por ahora, Ampera solo ha mostrado el módulo de ingeniería y no ha proporcionado información oficial sobre la puesta en marcha real del reactor o la generación de energía eléctrica. Asimismo, no se han revelado los plazos para la puesta en servicio comercial del proyecto. No obstante, la combinación de la impresión 3D y las tecnologías nucleares modulares podría iniciar una nueva era en el sector energético, especialmente para infraestructuras de alta tecnología.

Para países con una industrialización acelerada y en transición hacia una economía digital como Uzbekistán, estas fuentes de energía compactas y seguras podrían adquirir una importancia estratégica en el futuro. Es natural que tales soluciones innovadoras, que reducen la carga sobre las redes tradicionales para el funcionamiento estable de los centros de procesamiento de datos, despierten un gran interés.

AmperaReactor NuclearInteligencia ArtificialTecnologíaEnergía
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevos multimillonarios en el mercado mundial: cerca de 90 startups unicornio desde principios de añoNuevos multimillonarios en el mercado mundial: cerca de 90 startups unicornio desde principios de añoHoy, 17:53Baterías sin recarga durante 30 años en desarrollo en Estados UnidosBaterías sin recarga durante 30 años en desarrollo en Estados UnidosHoy, 17:51Estados Unidos levanta la prohibición de medio siglo: la era de los vuelos supersónicos en la aviación civilEstados Unidos levanta la prohibición de medio siglo: la era de los vuelos supersónicos en la aviación civilHoy, 17:23Revolución en ingeniería: las palas de aerogeneradores se imprimen en 4DRevolución en ingeniería: las palas de aerogeneradores se imprimen en 4DHoy, 17:00La vela del siglo XXI: la tecnología Wing560 supera con éxito las pruebas en un enorme buque de cargaLa vela del siglo XXI: la tecnología Wing560 supera con éxito las pruebas en un enorme buque de cargaHoy, 16:26Se esperan 14 nuevos reactores nucleares en el Reino Unido: energía para 8 millones de hogaresSe esperan 14 nuevos reactores nucleares en el Reino Unido: energía para 8 millones de hogaresHoy, 15:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5