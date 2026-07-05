Solución nuclear para la IA: Ampera presenta un reactor impreso en 3D

El rápido desarrollo de las tecnologías de IA está provocando un aumento drástico del consumo de energía a nivel global. Para resolver este problema, la startup Ampera ha presentado su innovadora creación. La empresa ha revelado el primer módulo de reactor nuclear a escala real en formato de contenedor, fabricado mediante tecnología de impresión 3D. Se espera que este dispositivo suministre energía continua y limpia a los centros de datos de AI en el futuro. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

Este reactor desarrollado por Ampera se basa en una arquitectura subcrítica de estado sólido. Según datos de ixbt.com, la particularidad del proyecto es que utiliza combustible de torio en lugar del uranio tradicional. A diferencia del uranio, el torio no es fisionable por sí mismo y requiere una fuente externa de neutrones para iniciar la reacción en cadena. Esto eleva la seguridad nuclear a un nuevo nivel, reduciendo casi a cero el riesgo de reacciones incontrolables.

Armonía entre seguridad y compacidad

El modo subcrítico del reactor significa que el sistema no puede seguir funcionando sin estimulación externa. Es decir, en caso de emergencia, la reacción nuclear se detiene automáticamente al interrumpirse la alimentación externa. Además, la ausencia de piezas móviles en la zona activa del dispositivo aumenta su fiabilidad y simplifica el mantenimiento durante la explotación autónoma a largo plazo.

Los ingenieros de Ampera señalan que los módulos del reactor están diseñados para la producción en serie en fábrica. Pueden transportarse a cualquier punto en contenedores de carga estándar. Este enfoque proporciona una flexibilidad sin precedentes en el diseño de sistemas energéticos. Si es necesario, se pueden combinar varios módulos para aumentar la potencia o integrarlos en complejos energéticos híbridos.

Perspectivas futuras e indicadores de potencia

Según los cálculos de la empresa, el dispositivo en configuración completa es capaz de producir aproximadamente 30 MW de potencia. Para ello, utiliza un ciclo cerrado basado en dióxido de carbono supercrítico (sCO2 Brayton cycle). Tal potencia puede alimentar no solo grandes servidores de AI, sino también los siguientes sectores:

Instalaciones de defensa e industria militar;

Grandes empresas industriales;

Transporte marítimo y construcción naval;

Asentamientos autónomos en zonas remotas.

Por ahora, Ampera solo ha mostrado el módulo de ingeniería y no ha proporcionado información oficial sobre la puesta en marcha real del reactor o la generación de energía eléctrica. Asimismo, no se han revelado los plazos para la puesta en servicio comercial del proyecto. No obstante, la combinación de la impresión 3D y las tecnologías nucleares modulares podría iniciar una nueva era en el sector energético, especialmente para infraestructuras de alta tecnología.

Para países con una industrialización acelerada y en transición hacia una economía digital como Uzbekistán, estas fuentes de energía compactas y seguras podrían adquirir una importancia estratégica en el futuro. Es natural que tales soluciones innovadoras, que reducen la carga sobre las redes tradicionales para el funcionamiento estable de los centros de procesamiento de datos, despierten un gran interés.