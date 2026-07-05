Jürgen Klopp se convierte en el seleccionador de la selección alemana

Una nueva era comienza en la selección nacional de Alemania. El famoso entrenador Jürgen Klopp ha sido nombrado seleccionador de la Mannschaft.

El destacado insider Fabrizio Romano lo anunció en su cuenta de la red social X.

La decisión sobre el nombramiento es definitiva

Según Romano, actualmente se están llevando a cabo negociaciones sobre las condiciones de un contrato a largo plazo con Klopp, así como sobre su salida del sistema de Red Bull.

Al mismo tiempo, se subraya que está decidido que el especialista de 59 años se convertirá en el seleccionador de la selección alemana.

Klopp se despide de Red Bull

Jürgen Klopp venía trabajando desde 2025 en el sistema de Red Bull como director de relaciones futbolísticas internacionales.

Su contrato vigente con la empresa está previsto hasta 2029. Ahora las partes discuten las condiciones para finalizar anticipadamente esta colaboración.

La exitosa etapa en el Liverpool

Antes de unirse a Red Bull, Klopp dirigió al Liverpool de 2015 a 2024.

El especialista alemán logró grandes éxitos en el club inglés, llevando al equipo a la cima del fútbol europeo e inglés. Su estilo emocional, su fútbol basado en un pressing intenso y su habilidad para trabajar con los jugadores le valieron un gran respeto entre los aficionados.

Klopp sustituye a Nagelsmann

El 3 de julio, la Federación Alemana de Fútbol anunció que la colaboración con Julian Nagelsmann se había interrumpido antes de tiempo.

Ya en ese momento la federación informó de que había iniciado negociaciones con Jürgen Klopp. Ahora, el nombre del nuevo seleccionador de la Mannschaft está prácticamente confirmado.

Los aficionados alemanes pueden esperar un fútbol más ofensivo, intenso y emocionante de la selección nacional en la era Klopp. La pregunta principal es: ¿podrá transformar a la Mannschaft en un equipo que vuelva a competir por los grandes títulos?