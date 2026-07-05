Gavi respondió a las críticas sobre Cristiano Ronaldo: «Todavía puede decidir el destino del partido»

El talentoso centrocampista de la selección española y del FC Barcelona, Gavi, se pronunció sobre las críticas que rodean al capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. Según la joven estrella, quienes se apresuran a descartar al delantero legendario se equivocan y sigue siendo capaz de generar un gran peligro en el campo. Goal.com lo reporta.

En la rueda de prensa celebrada antes del encuentro entre España y Portugal en el marco de la fase eliminatoria del Mundial, Gavi expresó palabras elogiosas sobre el líder del equipo rival. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, desmintió los rumores de que el juego del delantero de 41 años afectaba negativamente al del equipo.

« Siempre escucho este tipo de comentarios, pero solo los dicen los aficionados o las personas que no están en su equipo. Los que comparten equipo con Cristiano Ronaldo le tienen un respeto infinito. Sin duda, es uno de los futbolistas más grandes de la historia y capaz de cambiar el destino de un partido en cualquier momento », afirma Gavi.

El derbi ibérico y la batalla en el centro

La confrontación entre España y Portugal sigue siendo uno de los eventos más esperados del torneo. Gavi entiende bien que el equipo dirigido por Luis de la Fuente debe imponerse en el centro del campo para conseguir su billete a los cuartos de final. Reconoció especialmente los puntos fuertes del rival.

« Hay que reconocerlo, Portugal es el rival más fuerte que hemos enfrentado hasta ahora. Tienen un equipo formidable y jugadores talentosos. Debemos seguir el plan del entrenador y mostrar solidaridad de equipo. Su mediocampo es muy fuerte, pero nuestra plantilla también cuenta con jugadores de gran calidad », añadió el representante del FC Barcelona.

Gavi sobre su estilo y las críticas

Curiosamente, al igual que Cristiano Ronaldo, Gavi también se encuentra a menudo en el centro de las críticas. Su estilo de juego agresivo e intransigente en el campo suscita opiniones diversas entre muchos aficionados neutrales. Sin embargo, el futbolista de 21 años no tiene intención de renunciar a su carácter combativo.

« Quizás la mayoría espera que cometa errores, porque lucho hasta el final en el campo y eso no le gusta a todo el mundo. Me considero un futbolista plenamente formado. Mi mayor ventaja es mi valentía y mi competitividad en el campo. Nunca voy a cambiar », declaró el centrocampista.

Según Goal.com, este encuentro será la prueba más seria del torneo para ambos equipos. Se espera que el factor Ronaldo y la actividad de Gavi en el centro del campo influyan directamente en el resultado del partido.