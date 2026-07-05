Seleccionador de Paraguay: «Tenemos jugadores que han superado las pruebas de la vida»

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Seleccionador de Paraguay: «Tenemos jugadores que han superado las pruebas de la vida»

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, expresó conmovedoras palabras sobre sus jugadores tras la derrota ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Según el técnico, los jugadores paraguayos no solo se han enfrentado a estrellas mundiales en el campo, sino que también han luchado contra las duras pruebas de su propia vida.

«Francia contaba con estrellas mundiales»

Alfaro destacó la fuerza del plantel rival, afirmando que sus jugadores estaban listos para el partido decisivo.

Recordó que en Francia había jugadores que luchaban por el Balón de Oro y estrellas que aspiraban a ser los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, el seleccionador insistió en que las historias de vida de sus jugadores no son inferiores a las de ninguna estrella del fútbol.

«Han superado pruebas difíciles»

Según Alfaro, en la plantilla paraguaya hay jugadores que sufrieron grandes dificultades en su infancia, algunos incluso crecieron sin conocer a su padre.

El técnico no ocultó su orgullo por el camino recorrido por sus jugadores.

«Tenemos jugadores que han atravesado pruebas muy duras en la vida», declaró Alfaro.

Galarza jugó contra Alemania y Francia

El seleccionador puso como ejemplo la carrera del mediocampista Matias Galarza.

«Antes, Galarza ni siquiera podía jugar para River Plate. Ahora ha saltado al campo contra Alemania y Francia», declaró Alfaro.

Según él, esta es una de las pruebas más evidentes del esfuerzo y la perseverancia de este jugador.

Hill tuvo que vender ropa para su hija

Alfaro también habló sobre el difícil camino de vida del portero paraguayo Orlando Hill.

Según él, Hill en algún momento se vio obligado a vender ropa para salvar la vida de su hija.

«Ahora, cualquier equipo del mundo querría tener a un portero así en su plantilla», declaró el seleccionador.

Hill también despejó varios disparos peligrosos en el partido contra Francia, salvando a su equipo en múltiples ocasiones de un gol inminente.

Paraguay fue eliminado del Mundial

Paraguay cayó derrotado 0-1 ante Francia en el partido de octavos de final.

El único gol del encuentro lo marcó Kylian Mbappé de penalti. Así concluyó la participación de Paraguay en la Copa del Mundo 2026.

Pero según las palabras de Alfaro, la verdadera victoria de este equipo no está solo en el marcador. Superaron duras pruebas de vida para llegar hasta el escenario de la Copa del Mundo.

ParaguayGustavo AlfaroFranciaMatias GalarzaRiver Plate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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