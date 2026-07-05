Jamie Carragher: Harry Kane merece el Balón de Oro, pero Messi o Mbappé lo ganarán

El exdefensa del Liverpool y reconocido experto en fútbol, Jamie Carragher, ha elogiado el nivel actual del capitán de la selección inglesa, Harry Kane. En su opinión, aunque Kane es un candidato digno para el Balón de Oro 2026 debido a sus prolíficas actuaciones, los resultados en los grandes torneos podrían decidir el destino del premio. Carragher señaló que es muy probable que el prestigioso galardón recaiga una vez más en estrellas como Lionel Messi o Kylian Mbappé. Así lo informa Goal.com en su .

En un artículo escrito para The Telegraph, Carragher afirmó que, basándose en los resultados de los últimos 12 meses, sería justo que Harry Kane fuera nombrado el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, las tradiciones del fútbol indican que en los años de Copa del Mundo, los éxitos con la selección nacional prevalecen sobre las estadísticas individuales. Esto podría ser el principal obstáculo para el delantero del Bayern Munich.

El factor Copa del Mundo y los favoritos

Según el experto, si la selección de Argentina logra defender su título, Lionel Messi ganaría este premio por octava o novena vez. Si Francia vence, Kylian Mbappé se convertiría en el principal candidato. Incluso si atraviesa momentos difíciles en su club, las hazañas de Mbappé en los grandes torneos con la selección podrían borrar cualquier deficiencia.

Dada la situación actual de la selección inglesa, Carragher ve con escepticismo las posibilidades de título de los "Three Lions". Según él, Michael Olise, compañero de Kane en el Bayern, también podría convertirse en un candidato fuerte en el futuro, pero la atención seguirá centrada en las leyendas del fútbol y los líderes de los grandes clubes mundiales.

El lugar de Kane en la historia de Inglaterra

Al hablar de la habilidad de Harry Kane, Carragher destacó que ya puede ser colocado al nivel de leyendas como Alan Shearer, Gary Lineker y Wayne Rooney. La consistencia goleadora de Kane a lo largo de los años y su capacidad para adaptar su estilo de juego a las exigencias del fútbol moderno lo distinguen de otros delanteros. Para el experto, Kane ya ha ganado la comparativa con estos grandes nombres.

No obstante, el estatus de Kane como el mejor futbolista de la historia de Inglaterra sigue dependiendo en gran medida de los trofeos conseguidos con la selección. Carragher concluye que, por muy impresionantes que sean los goles y récords a nivel de clubes, las victorias en las finales de la Champions League y la Copa del Mundo son decisivas para premios como el Balón de Oro.