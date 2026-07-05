Investigadores de la Morgan State University en Estados Unidos han emprendido el desarrollo de una nueva generación de fuentes de energía radioisotópicas capaces de funcionar durante varias décadas sin mantenimiento ni recarga. Este proyecto, financiado por la agencia DARPA, se espera que aporte una revolución en el sector energético. Según Ixbt.com, el sitio informa.

Según ixbt.com, este proyecto se lleva a cabo en el marco del programa «Rads to Watts» de la agencia DARPA y ha recibido el nombre de SYMPHONEE. Se ha asignado una subvención de 3,37 millones de dólares para la investigación, y organizaciones de prestigio como Northrop Grumman, Project Omega y el Pacific Northwest National Laboratory colaboran en el desarrollo.

De residuo nuclear a fuente de energía

La nueva tecnología se basa en el radioisótopo estroncio-90. Lo destacable es que este elemento puede extraerse de los residuos nucleares. Esto permite al mismo tiempo gestionar los residuos y obtener energía de ellos con fines útiles.

A diferencia de las baterías tradicionales, estos sistemas no almacenan energía. En su lugar, convierten directamente la energía de desintegración radiactiva en energía eléctrica mediante convertidores especiales. Este mecanismo garantiza un funcionamiento ininterrumpido de las fuentes de alimentación durante hasta 30 años.

Ámbitos de aplicación y perspectivas

Según los autores del proyecto, las nuevas baterías se utilizarán principalmente en condiciones donde reemplazar las baterías es imposible o extremadamente costoso. Esto incluye:

Naves espaciales y satélites;

Sistemas autónomos submarinos;

Sensores ubicados en zonas remotas;

Tecnologías de defensa de nueva generación.

La empresa Project Omega ya ha presentado un concepto de drones marinos capaces de funcionar de forma autónoma durante 10 años. Se espera que la nueva arquitectura ofrezca una densidad de potencia muy superior a la de los análogos existentes.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de investigación y aún falta mucho para la producción en masa. Sin embargo, esta dirección se considera uno de los sectores más prometedores de la energía autónoma del futuro. Para países que buscan desarrollarse tecnológicamente como Uzbekistán, estas fuentes de energía a largo plazo podrían desempeñar un papel importante en los sistemas de comunicación y monitoreo en el futuro.