57 millones de dólares y ropa interior de oro encontrados en el domicilio de una diputada

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57 millones de dólares y ropa interior de oro encontrados en el domicilio de una diputada

Las riquezas descubiertas durante un registro en el domicilio de la diputada del parlamento iraquí Hind al-Abassi han causado un gran revuelo en el país. Según fuentes locales, durante una operación rápida se encontraron en la casa 57 millones de dólares en efectivo, 27 kilogramos de oro, así como ropa interior femenina confeccionada en oro puro.

Varios medios, entre ellos Haberler y Shafaq News, informaron sobre el caso.

Según los órganos de investigación, todos los fondos y objetos de valor hallados han sido incautados como pruebas. Se continúa una investigación a gran escala sobre este caso.

Según la información preliminar, Hind al-Abassi, junto con otras 46 personas, ha sido detenida bajo sospecha de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

Las fuerzas del orden están investigando el origen de las riquezas incautadas en el marco de este caso. Al concluir la investigación, si la culpabilidad de los sospechosos se prueba plenamente en el tribunal, podrían enfrentarse a cadena perpetua y a la confiscación total de los bienes adquiridos ilícitamente.

Este evento se debate ampliamente como uno de los casos más mediáticos en el marco de la lucha contra la corrupción en Irak.

Hind al-AbbasiIrakHaberlerShafaq News
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