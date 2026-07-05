Zlatan Ibrahimovic: "Contra Paraguay habría recibido cuatro tarjetas rojas"

Zlatan Ibrahimovic, una de las estrellas más brillantes y francas del mundo del fútbol, compartió sus opiniones contundentes tras el partido entre Francia y Paraguay en el marco de la Copa del Mundo. El exdelantero sueco se refirió a las acciones bruscas y provocaciones de los sudamericanos en el campo, y valoró positivamente la sangre fría de los futbolistas franceses. Goal.com lo informa.

Aunque la selección de Francia venció a Paraguay por 1-0 y consiguió su pase a los cuartos de final, el partido se recordó más por los duelos físicos y el «juego sucio» que por la destreza técnica. El penalti convertido por Kylian Mbappé en el minuto 70 decidió el destino del encuentro. Sin embargo, durante todo el partido, los pupilos de Didier Deschamps estuvieron bajo la presión incesante y las provocaciones del rival.

La inesperada confesión de Ibrahimovic

En una entrevista concedida a Fox Sports, Ibrahimovic reconoció que si hubiera estado en el campo, no habría podido controlar sus emociones en una situación así. Según Goal.com, el delantero legendario criticó el estilo de juego de Paraguay, destacando que su carácter no le habría permitido soportar tales provocaciones.

"Hoy fue un desafío completamente diferente para ellos. La tarea principal era no caer en las provocaciones, mantener la calma y no perder el equilibrio. No había que dejarse engañar por las artimañas del rival. ¡Yo habría recibido al menos cuatro tarjetas rojas en este partido! Tal vez habría mandado a alguien al hospital... Me gusta jugar al fútbol de verdad, no me gusta que alguien me provoque deliberadamente", enfatizó Zlatan Ibrahimovic.

Según las estadísticas, la selección de Paraguay cometió 13 faltas duras durante el partido, dirigidas principalmente contra los delanteros franceses. Lo curioso es que los sudamericanos terminaron el partido sin una sola tarjeta amarilla, mientras que los franceses fueron amonestados en tres ocasiones. Esta situación planteó numerosas preguntas sobre el arbitraje.

La serenidad propia de campeones

Según Ibrahimovic, la serenidad mostrada por la selección de Francia demuestra que son dignos de ser campeones. Destacó especialmente que los representantes de Les Bleus hicieron su trabajo de manera profesional en lugar de enzarzarse en discusiones con el rival.

"Francia mostró serenidad, no se relajaron. Hicieron lo que había que hacer. Simplemente sonrieron ante el rival. Esa es la mejor respuesta — sonreír, marcar, ganar y celebrar con los aficionados. Así es como hay que responder", añadió el exdelantero.

Esta victoria no solo aseguró a Francia el pase a la siguiente fase, sino que también le proporcionó una ventaja psicológica. El reconocimiento de jugadores experimentados como Zlatan sin duda aumenta el prestigio del equipo en el torneo. Ahora Francia se prepara para desafíos aún más serios en cuartos de final.