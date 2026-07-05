El Real Madrid oficializa el fichaje de Denzel Dumfries

El Real Madrid ha anunciado oficialmente la incorporación del lateral derecho Denzel Dumfries. El futbolista neerlandés ha firmado un contrato válido hasta el 30 de junio de 2030.

De este modo, los «merengues» refuerzan su línea defensiva con un jugador experimentado y con vocación ofensiva.

El traspaso costó 20 millones de euros

Previamente, los medios habían informado que el Real Madrid pagaría 20 millones de euros al Inter por el defensa de 30 años.

El portal Transfermarkt valora el precio de mercado actual de Dumfries en 25 millones de euros. Por lo tanto, es posible que los madrileños hayan conseguido al jugador por debajo de su valor de mercado.

207 partidos disputados en el Inter

Denzel Dumfries defendía los colores del Inter desde el verano de 2021.

Durante este periodo, el futbolista neerlandés registró en todas las competiciones:

207 encuentros disputados;

27 goles marcados;

28 asistencias.

Estas cifras demuestran que es eficaz no solo en defensa, sino también en ataque.

Cinco trofeos conseguidos en Italia

Dumfries fue dos veces campeón de Italia con el Inter. Asimismo, ganó la copa nacional en tres ocasiones.

Ahora, el defensa continuará su carrera en uno de los clubes más famosos del mundo: el Real Madrid.

Se refuerza la banda derecha del Real

Dumfries destaca por su velocidad, fuerza física y activa participación en el ataque. Su fichaje brinda nuevas opciones tácticas al Real en la banda derecha.

La afición madrileña espera ahora el debut del neerlandés en España. El club ha fortalecido aún más su plantilla con este nuevo gran fichaje.