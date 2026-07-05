La misteriosa cueva en la roca sigue asombrando a los científicos

Situada en los acantilados de las costas galesas Culver Hole es una cueva misteriosa que ha asombrado a los historiadores durante siglos. Leyendas sobre piratas, contrabandistas y pasadizos ocultos aún viven en la tradición oral popular. Sin embargo, los expertos no tienen una respuesta clara sobre quién construyó esta estructura, cuándo ni con qué propósito.

Helen Nicholas, directora de la organización Gower Unearthed, recuerda haber visto esta cueva por primera vez a los seis años con su padre. Cuenta que, tras girar entre las rocas, vio un muro de piedra y ventanas de diversas formas, imaginándola como un «castillo dentro de la roca».

Muchos consideran que la estructura es un palomar, ya que en su interior existen nichos adecuados para las aves. Sin embargo, Ruth Ridge, voluntaria de la Gower Society y el National Trust, duda de esta idea.

«Si fuera simplemente un palomar, ¿por qué lo habrían construido en un lugar tan difícil de alcanzar? Todavía no sabemos quién lo construyó ni con qué fin», afirma.

Según Helen, entrar en la cueva es peligroso por sí mismo. Abajo, el mar golpeando, el aire húmedo y los ecos otorgan al lugar una atmósfera aún más misteriosa. Por ello, quien ve este sitio puede imaginarlo fácilmente como un refugio de contrabandistas.

Algunos relatos dicen que el famoso contrabandista John Lucas utilizó esta cueva. Incluso es mencionado como «pirata» en algunas fuentes. No obstante, hasta ahora no se han encontrado pruebas fiables que confirmen estas afirmaciones.

Los investigadores creen que la estructura podría datar de los siglos XIII o XIV. También existen leyendas de que alguna vez hubo un castillo en la cima del acantilado, pero no se han hallado pruebas arqueológicas que lo demuestren.

Otro aspecto que sorprende a los expertos es lo bien conservada que está la estructura. A pesar de los vientos marinos y las fuertes olas, los muros de ladrillo siguen firmes. Los adornos en la parte superior de las ventanas y los ladrillos cuidadosamente trabajados muestran que se prestó una atención especial a la construcción.

Por ello, los científicos no creen plenamente que esta estructura haya servido únicamente como palomar. Para ellos, Culver Hole sigue siendo uno de los enigmas históricos más interesantes cuya respuesta aún no ha sido encontrada.