La misteriosa cueva en la roca sigue asombrando a los científicos

·84·Mundo
La misteriosa cueva en la roca sigue asombrando a los científicos

Situada en los acantilados de las costas galesas Culver Hole es una cueva misteriosa que ha asombrado a los historiadores durante siglos. Leyendas sobre piratas, contrabandistas y pasadizos ocultos aún viven en la tradición oral popular. Sin embargo, los expertos no tienen una respuesta clara sobre quién construyó esta estructura, cuándo ni con qué propósito.

Helen Nicholas, directora de la organización Gower Unearthed, recuerda haber visto esta cueva por primera vez a los seis años con su padre. Cuenta que, tras girar entre las rocas, vio un muro de piedra y ventanas de diversas formas, imaginándola como un «castillo dentro de la roca».

Muchos consideran que la estructura es un palomar, ya que en su interior existen nichos adecuados para las aves. Sin embargo, Ruth Ridge, voluntaria de la Gower Society y el National Trust, duda de esta idea.

«Si fuera simplemente un palomar, ¿por qué lo habrían construido en un lugar tan difícil de alcanzar? Todavía no sabemos quién lo construyó ni con qué fin», afirma.

Según Helen, entrar en la cueva es peligroso por sí mismo. Abajo, el mar golpeando, el aire húmedo y los ecos otorgan al lugar una atmósfera aún más misteriosa. Por ello, quien ve este sitio puede imaginarlo fácilmente como un refugio de contrabandistas.

Algunos relatos dicen que el famoso contrabandista John Lucas utilizó esta cueva. Incluso es mencionado como «pirata» en algunas fuentes. No obstante, hasta ahora no se han encontrado pruebas fiables que confirmen estas afirmaciones.

Los investigadores creen que la estructura podría datar de los siglos XIII o XIV. También existen leyendas de que alguna vez hubo un castillo en la cima del acantilado, pero no se han hallado pruebas arqueológicas que lo demuestren.

Otro aspecto que sorprende a los expertos es lo bien conservada que está la estructura. A pesar de los vientos marinos y las fuertes olas, los muros de ladrillo siguen firmes. Los adornos en la parte superior de las ventanas y los ladrillos cuidadosamente trabajados muestran que se prestó una atención especial a la construcción.

Por ello, los científicos no creen plenamente que esta estructura haya servido únicamente como palomar. Para ellos, Culver Hole sigue siendo uno de los enigmas históricos más interesantes cuya respuesta aún no ha sido encontrada.

Culver HoleHelen NicholasNational TrustJohn LucasGower Society
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué Mojtaba Khamenei no asistió al funeral de su padre?¿Por qué Mojtaba Khamenei no asistió al funeral de su padre?Hoy, 21:15Ronaldo envía un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en un terremotoRonaldo envía un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en un terremotoHoy, 18:19El vuelo Moscú-Sochi se convirtió en un verdadero escenario de conciertoEl vuelo Moscú-Sochi se convirtió en un verdadero escenario de conciertoHoy, 18:0057 millones de dólares y ropa interior de oro encontrados en el domicilio de una diputada57 millones de dólares y ropa interior de oro encontrados en el domicilio de una diputadaHoy, 17:50Ronaldo envió un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en el fuerte terremoto de Venezuela (video)Ronaldo envió un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en el fuerte terremoto de Venezuela (video)Hoy, 17:48Casi 400 drones de ataque: San Petersburgo vuelve a ser objetivoCasi 400 drones de ataque: San Petersburgo vuelve a ser objetivoHoy, 17:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos