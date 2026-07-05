Un superordenador predice el ganador del duelo Inglaterra - México

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Un superordenador predice el ganador del duelo Inglaterra - México

El superordenador de Opta ha calculado las probabilidades de los equipos antes del partido México - Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Según los cálculos, Inglaterra es ligeramente favorita para ganar en el tiempo reglamentario. Sin embargo, las posibilidades de México también son altas, lo que promete un partido intenso y reñido para los aficionados.

Inglaterra es favorita

Según el análisis de Opta, la probabilidad de que la selección de Inglaterra gane en los 90 minutos es del 40,6 %.

La probabilidad de una victoria de México en el tiempo reglamentario se estima en un 31,5 %.

Por lo tanto, aunque el superordenador señala a los ingleses como favoritos, la diferencia entre ambos equipos no es grande.

La probabilidad de prórroga también es alta

La probabilidad de que el partido termine en empate en el tiempo reglamentario es del 27,9 %.

Esto indica que el encuentro podría llegar a la prórroga o incluso a la tanda de penaltis.

En resumen, no hay un escenario de «partido fácil» aquí.

México logró un resultado perfecto en la fase de grupos

La selección de México ganó sus tres partidos de la fase de grupos, terminando primera del Grupo A con 9 puntos.

El equipo avanzó a octavos de final tras vencer a Ecuador por 2-0 en dieciseisavos.

Inglaterra también continúa su camino con confianza

La selección de Inglaterra lideró el Grupo L con 7 puntos.

Los ingleses superaron un difícil partido contra la RD del Congo por 2-1 en dieciseisavos de final.

Un puesto en cuartos de final está en juego

El partido México - Inglaterra se disputará en la noche del 6 de julio.

El ganador pasará a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Opta marca a Inglaterra como favorita, pero el 100% de efectividad de México en la fase de grupos sugiere que podría haber una sorpresa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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