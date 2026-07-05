El seleccionador de España: «Tenemos el mejor centro del campo del mundo»

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El seleccionador de España: «Tenemos el mejor centro del campo del mundo»

El seleccionador de la selección nacional de España, Luis de la Fuente, elogió profundamente la línea de centrocampistas de su plantilla.

En opinión del técnico, la actual selección española cuenta con dos jugadores de primer nivel en cada posición, algo inigualable en el mundo.

«Tenemos dos jugadores de alto nivel en cada posición»

De la Fuente afirmó abiertamente que considera el centro del campo de España como la mejor línea del fútbol actual.

«En mi opinión, y lo digo con mucho respeto hacia todos, tenemos el mejor centro del campo del mundo. Tenemos dos jugadores de primer nivel en cada posición», declaró.

Según el entrenador, la competencia interna en la plantilla es también una de las principales fortalezas del equipo.

La plantilla actual comparada con el equipo de 2010

De la Fuente comparó el actual centro del campo de España con la legendaria selección que se proclamó campeona del mundo en 2010.

«El equipo de 2010 también tenía un centro del campo increíble, es cierto. El fútbol está cambiando, pero yo situaría a nuestro equipo actual casi al mismo nivel que aquella formación», dijo el técnico.

Esta comparación ha despertado un gran interés entre los aficionados españoles, ya que el equipo de 2010 es reconocido como uno de los mejores de la historia del fútbol nacional.

En 2010, España hizo historia

La selección nacional de España venció a los Países Bajos por 1-0 en la final de la Copa Mundial de 2010.

Gracias a ese gol decisivo, los españoles se convirtieron en campeones del mundo por primera vez en su historia, iniciando toda una era en el mundo del fútbol.

El próximo gran reto: Portugal

En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, la selección española se enfrentará a Portugal.

Ahora, el centro del campo elogiado por de la Fuente debe demostrar su valía en el escenario más grande. El rival también está lleno de estrellas, por lo que se espera una auténtica partida de ajedrez en el centro del campo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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