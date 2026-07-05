Carlo Ancelotti quiere alinear a Neymar y Vinícius juntos en el partido de hoy

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, habló sobre la condición física de Neymar y la posibilidad de alinearlo junto a Vinícius Júnior.

El técnico italiano destacó que Neymar está totalmente listo para jugar y puede disputar los 90 minutos.

«Neymar puede jugar 90 minutos»

Ancelotti valoró positivamente el estado del delantero estrella.

«Neymar puede jugar 90 minutos. También puede jugar junto a Vinícius Júnior», afirmó el entrenador.

En su opinión, la presencia simultánea de ambos jugadores en el campo aportará mayor peligro y creatividad al ataque brasileño.

Se espera que Vinícius y Neymar jueguen juntos

Ancelotti no ve a Neymar y Vinícius como rivales, sino como jugadores que se complementan.

«Creo que definitivamente jugarán juntos», añadió.

Esta decisión genera gran expectativa entre los aficionados, ya que por un lado está la experiencia y técnica de Neymar, y por el otro, la velocidad de Vinícius.

Neymar regresa a la selección

Tras un largo periodo de lesiones, Neymar ha vuelto a las filas de la selección brasileña.

Es considerado una pieza clave para el Mundial 2026. Los aficionados esperan que lidere al equipo en los partidos decisivos.

Brasil lucha por el campeonato

Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Brasil continúa su lucha por el título en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Si Neymar y Vinícius juegan juntos, está claro que será una noche difícil para los defensas rivales.