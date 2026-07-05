El Real Madrid dispuesto a pagar 223 millones de euros por Michael Olise: la respuesta de Upamecano

El Real Madrid está cerca de cerrar otro acuerdo sensacional en el mercado de fichajes. Los informes sobre una oferta récord de 223 millones de euros del gigante español por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, han causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. Si este traspaso se concreta, podría convertirse en uno de los más caros de la historia del fútbol. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, los rumores de traspaso se intensifican en el marco de las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 y los torneos internacionales. Según la información difundida por el diario SPORT, el «club blanco» está dispuesto a cualquier gasto para incorporar a sus filas al talentoso jugador francés de 24 años. Sin embargo, su compañero de equipo y compatriota Dayot Upamecano reaccionó con firmeza ante estos rumores.

Upamecano: «Él no se va a ninguna parte»

Desde la concentración de la selección francesa, Dayot Upamecano intentó poner fin a los rumores sobre Michael Olise en una rueda de prensa. El defensa del Bayern se mostró convencido de que su compañero permanecerá en el club muniqués. «Él se queda aquí, ¡no se va a ninguna parte!», respondió breve y tajantemente el defensa.

Aunque esto sea desmentido a nivel de jugadores, la directiva del Real Madrid ve a Olise como una pieza clave de su futura línea de ataque. El crecimiento de Olise en los últimos años y su creatividad en el campo han impresionado a los ojeadores del club madrileño. En particular, se espera que su capacidad para desbordar desde la banda derecha hacia el centro potencie el juego del equipo.

El exdelantero Louis Saha también dio su opinión sobre Olise en una entrevista con GOAL. Según él, aunque la cifra de 223 millones de euros mencionada sea una locura, el talento del jugador lo merece. Saha calificó el ascenso de Olise, que pasó en poco tiempo del nivel del Crystal Palace a ser objetivo de los grandes del mundo, como una historia de éxito increíble.

«Son cifras realmente locas, dice Saha. Pero creo que Michael merece tal reconocimiento. Lo que ha hecho en un par de años es simplemente increíble. Ha impresionado a todos con su estilo único y ahora los clubes más grandes del mundo están tras él».

Por ahora, la directiva del Bayern no tiene prisa por considerar ofertas oficiales por Olise. Para los muniqueses, es una figura importante en el nuevo proyecto del equipo. Sin embargo, una oferta financiera récord de un club como el Real Madrid haría reflexionar a cualquier equipo. Con la apertura del mercado de fichajes, este tema será sin duda el centro de atención del mundo del fútbol.