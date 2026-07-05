Amazon se prepara para cerrar su legendario servicio Mechanical Turk

Amazon ha anunciado que dejará de aceptar nuevos clientes en su plataforma de crowdsourcing Mechanical Turk (MTurk), que cuenta con una trayectoria de muchos años. Esta decisión refleja cambios significativos en el mercado laboral digital en una era donde la AI y las tecnologías de automatización se desarrollan a un ritmo sin precedentes. El servicio se cerrará para nuevos usuarios a partir del 30 de julio de 2026, lo que se interpreta como una señal del cierre gradual de la plataforma. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Representantes de Amazon Web Services (AWS) destacaron que esta decisión fue tomada tras exhaustivos estudios y análisis. Los clientes actuales pueden seguir utilizando el servicio como de costumbre, pero la empresa no planea añadir nuevas funciones a la plataforma. AWS se limitará a garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema, lo que significa que el proyecto Mechanical Turk ha pasado a un modo de "soporte vital".

El trabajo humano en la base de la AI

Lanzado en 2005, Mechanical Turk fue considerado en su momento un proyecto revolucionario. Unía a miles de trabajadores remotos para realizar tareas complejas para las computadoras pero sencillas para los humanos (por ejemplo, resolver códigos CAPTCHA o identificar sentimientos en un texto). El nombre de la plataforma fue puesto en honor al famoso dispositivo "Turk" del siglo XVIII, un autómata que jugaba al ajedrez pero que ocultaba a una persona en su interior.

En los últimos años, Amazon ha utilizado este servicio para el etiquetado de datos para entrenar redes neuronales como SageMaker AI. Aunque muchas startups promocionaban sus productos como "AI totalmente automatizada", en realidad los trabajadores de Mechanical Turk realizaban esas tareas manualmente detrás de escena. Esto creó un sistema de "trabajo invisible" peculiar en el mundo tecnológico.

Causas de la crisis: Bots y falta de fiabilidad

Varios factores dañaron la reputación de la plataforma Mechanical Turk. En primer lugar, investigaciones realizadas en 2023 mostraron que entre el 33% y el 46% de los trabajadores de la plataforma habían comenzado a utilizar grandes modelos de lenguaje como ChatGPT para realizar sus tareas. Esto puso en duda la fiabilidad de los datos que requerían trabajo humano.

En segundo lugar, debido al aumento de fraudes y bots en la plataforma, muchos investigadores y clientes serios abandonaron el servicio. Según usuarios de Reddit, mantener los servidores de MTurk ya no es económicamente eficiente para Amazon. El hecho de que la propia AI haya comenzado a analizar datos de forma más rápida y barata que los humanos selló el destino de este servicio.

Mechanical Turk también participó indirectamente en el conflicto entre Facebook y Cambridge Analytica. Ahora, el cierre de esta plataforma indica el fin de una era en la economía digital. Para los especialistas uzbekos, este tipo de plataformas sirvieron como fuente de ingresos remotos, pero las herramientas modernas de AI ahora asumen completamente estas microtareas.