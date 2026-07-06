Cristiano Ronaldo da una respuesta firme sobre su futuro en la selección

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, respondió a las preguntas sobre cuándo pondrá fin a su carrera internacional antes del crucial partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 contra España.

El jugador de 41 años enfatizó que la decisión la tomará él mismo, añadiendo que el objetivo principal ahora es vencer a España y avanzar a los cuartos de final.

«Siempre estaré aquí»

Ronaldo señaló que su actitud no ha cambiado desde que llegó a la selección de Portugal a los 18 años.

«Nada ha cambiado desde que llegué a la selección con 18 años, y nada cambiará en el futuro. Siempre estaré aquí, en cuerpo y alma», declaró.

El delantero destacó que tiene un rol importante en el equipo, independientemente de si juega o no.

Él decidirá cuándo terminar su carrera

Ronaldo también respondió con firmeza a las constantes preguntas sobre su retiro de la selección.

«Terminaré mi carrera cuando yo quiera. No cuando otros quieran. No tiene sentido hacer esta pregunta una y otra vez», dijo el capitán portugués.

Sus palabras dejan claro que el delantero aún no piensa en retirarse del fútbol internacional.

Toda la atención está puesta en el partido contra España

Ronaldo afirmó que, en lugar de discutir sobre el futuro, hay que centrarse en el próximo encuentro.

«Lo más importante es jugar bien mañana y pasar a la siguiente fase», subrayó.

Portugal se enfrentará a España en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El partido se disputará el 6 de julio y el ganador obtendrá el pase a cuartos de final.

Para Ronaldo, este duelo es una nueva gran prueba: hay muchas preguntas, pero el terreno de juego dará la respuesta.