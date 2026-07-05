Bending Spoons: los propietarios de AOL y Vimeo salen a la bolsa Nasdaq

El conglomerado tecnológico italiano Bending Spoons ha sacado sus acciones a bolsa en el Nasdaq esta semana. La empresa fue recibida con gran interés en el mercado y su capitalización superó rápidamente los 25 mil millones de dólares. Esta cifra es más del doble de la valoración de 11 mil millones de dólares que tenía la empresa cuando era privada. Así lo informa Techcrunch.com señala el informe.

Fundada en Milán, esta empresa ha destacado en los últimos años por la adquisición de marcas digitales de renombre mundial como AOL, Vimeo, Meetup, Eventbrite y WeTransfer. Aunque la estrategia de Bending Spoons se asemeja a la de los fondos de capital privado, a diferencia de ellos, la empresa no revende las marcas adquiridas, sino que las mantiene dentro de su estructura y las moderniza con la ayuda de la AI.

Estrategia y decisiones controvertidas

Bending Spoons también ha recibido muchas críticas durante su trayectoria. En particular, tras la compra de servicios populares como Evernote, el aumento de los precios y los despidos masivos provocaron el descontento de los usuarios. Sin embargo, uno de los fundadores de la empresa, Matteo Danieli, destacó en una entrevista con TechCrunch que, a pesar de todos los cambios, la lealtad de los clientes sigue siendo estable.

Según los informes presentados por la empresa, en marzo de 2026, más de 500 millones de usuarios activos utilizan mensualmente los proyectos de su cartera. Además, más de 9 millones de clientes cuentan con suscripciones de pago. Estas cifras demuestran que la idea de que Bending Spoons solo compra marcas «moribundas» es incorrecta.

Del fracaso a un gran imperio

Curiosamente, el gigante actual surgió sobre la base de la startup Evertale, que fracasó en su momento. Fundada en Copenhague, esta startup cerró en 2011, pero sus fundadores y su equipo no se dispersaron y continuaron trabajando en nuevos proyectos. El equipo, que inicialmente creaba sus propias aplicaciones, desarrolló posteriormente una fórmula para comprar productos terminados e integrarlos en un sistema centralizado.

Hoy en día, Bending Spoons también demuestra su estabilidad financiera. En 2025, la empresa anunció unos ingresos de 1,31 mil millones de dólares. Los inversores valoran el potencial de la empresa para dar una nueva vida a las antiguas marcas de Internet mediante la AI y el análisis de datos.

Más allá de sus actividades principales, la empresa también demostró su responsabilidad social en 2020 al desarrollar gratuitamente la aplicación Immuni para el gobierno italiano para luchar contra la pandemia de COVID-19. Actualmente, Bending Spoons consolida su posición en el mercado tecnológico mundial como un «coleccionista de marcas» único.