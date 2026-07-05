Samsung adopta una nueva estrategia: el procesador Exynos 2700 prioriza la IA sobre la velocidad

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Samsung adopta una nueva estrategia: el procesador Exynos 2700 prioriza la IA sobre la velocidad

El gigante tecnológico surcoreano Samsung planea adoptar un enfoque radicalmente nuevo en el desarrollo de sus futuros procesadores insignia. La compañía ha decidido abandonar la lucha tradicional por las cifras "en bruto" y las frecuencias de reloj máximas en los benchmarks frente a competidores como Qualcomm. En su lugar, el enfoque principal se centrará en la eficiencia energética y la ampliación de las capacidades de inteligencia artificial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según un influyente informante conocido bajo el seudónimo de Schrodinger, la nueva generación del chip Exynos 2700 no apunta a un aumento máximo de rendimiento, sino a garantizar un funcionamiento estable durante largos periodos. Para los usuarios de smartphones Samsung, esto es crucial para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la duración de la batería. Se espera que este cambio fortalezca la posición de la empresa en el mercado móvil.

El área del cristal del chip Exynos 2700 se ampliará significativamente. Sin embargo, esta expansión no servirá para aumentar el número de núcleos del procesador (CPU), sino para albergar bloques especializados que aceleren la inteligencia artificial. Este paso está relacionado con la expansión de las futuras capacidades del sistema Galaxy AI y la ejecución más rápida de cálculos complejos dentro del smartphone.

Eficiencia energética y estabilidad de producción

Aunque la dirección de Samsung renuncia a una parte del rendimiento máximo, su objetivo es aumentar el rendimiento de los chips viables y elevar los volúmenes de producción. Según la publicación ixbt.com, esta estrategia debería justificarse no solo técnica, sino también económicamente. Una alta eficiencia energética prolonga el tiempo de funcionamiento autónomo del dispositivo, lo cual es hoy uno de los indicadores prioritarios para los usuarios.

Otra novedad importante está relacionada con el sistema de refrigeración. En lugar de simplemente agrandar las cámaras de vapor, los ingenieros de Samsung están perfeccionando una tecnología para disipar el calor directamente a nivel de la carcasa del procesador. Al reducir la disipación de calor en el propio cristal, el Exynos 2700 podría convertirse en el chip insignia más "frío" y estable en la historia de la marca.

Phone Futurist (Schrodinger), quien proporcionó esta información, ya había predicho con precisión las características del Samsung Galaxy S26 Plus y ganó credibilidad con sus datos sobre el modelo de aniversario de la marca iPhone. Por ello, estos informes sobre el Exynos 2700 están siendo tomados muy en serio por la comunidad tecnológica.

Considerando la alta demanda de dispositivos Samsung en el mercado de smartphones, este cambio en los procesadores también es relevante para los usuarios locales. En climas cálidos, el sobrecalentamiento de los smartphones y la caída del rendimiento (throttling) son problemas comunes. El funcionamiento "más frío" del Exynos 2700 podría ser la solución a estos problemas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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