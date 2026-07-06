Erling Haaland podría dejar el Manchester City

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Erling Haaland podría dejar el Manchester City

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, podría abandonar el club en la ventana de transferencias de verano.

Se informa que el delantero noruego está reflexionando sobre su futuro tras los cambios en el equipo.

Dudas tras Guardiola

Según El Nacional, tras la salida de Pep Guardiola del cargo de entrenador, Haaland ha comenzado a ver con incertidumbre el nuevo proyecto del Manchester City.

Enzo Maresca ha tomado las riendas del equipo, pero el delantero de 25 años aún no está totalmente convencido con los planes del nuevo técnico.

Podría seguir los pasos de Bernardo Silva

Según la fuente, Haaland aún no ha tomado una decisión definitiva.

No obstante, no descarta la posibilidad de dejar el Manchester City tras la marcha de Guardiola y Bernardo Silva.

Esta situación podría intensificar los rumores de traspaso en torno al futuro del jugador noruego.

38 goles en 52 partidos

Erling Haaland se unió al Manchester City en 2022.

En la temporada 2025/26, el delantero disputó todas las competiciones:

  • 52 partidos jugados;

  • 38 goles anotados;

  • 9 asistencias realizadas.

Su contrato actual con el club es hasta 2034.

Una gran decisión espera al City

Dado que Haaland tiene un contrato de larga duración, está claro que su traspaso no será sencillo. Sin embargo, si el delantero decide marcharse, varios clubes grandes de Europa podrían entrar en la lucha por ficharlo.

Aún no hay decisión, pero la nueva era que ha comenzado en el City tras Guardiola podría influir seriamente en el futuro de Haaland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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