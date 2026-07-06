Mundial 2026: Alineaciones confirmadas para el Brasil — Noruega

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Mundial 2026: Alineaciones confirmadas para el Brasil — Noruega

En uno de los duelos más destacados de los octavos de final del Mundial 2026, las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan por un boleto a cuartos.

El encuentro, que se disputará en East Rutherford, comenzará a las 01:00 (hora de Taskent). Ya se conocen las alineaciones titulares de ambos equipos.

Vinícius liderará el ataque de Brasil

Carlo Ancelotti ha depositado su confianza en Vinícius Júnior, Martinelli y Matheus Cunha para el frente ofensivo.

En el mediocampo, Casemiro y Bruno Guimarães tomarán el mando, mientras que el experimentado Alisson defenderá la portería.

Alineación titular de Brasil:

  • Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Casemiro, Guimarães, Ryan, Martinelli, Vinícius, Cunha.

El arma principal de Noruega: Haaland

La selección de Noruega confiará en la dupla formada por Erling Haaland y Alexander Sørloth en ataque.

Martin Ødegaard dirigirá el juego desde el centro del campo, mientras que Antonio Nusa buscará generar peligro en la defensa brasileña con su velocidad.

Alineación titular de Noruega:

  • Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Nusa, Sørloth, Haaland.

Un gran desafío espera al ganador

El equipo que resulte vencedor se enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026. Octavos de final

Brasil — Noruega

Fecha: 5 de julio
Lugar: East Rutherford
Hora de inicio: 01:00, hora de Taskent

Por un lado, el Brasil de Vinícius; por el otro, la Noruega de Haaland. Los delanteros están listos, que hable el balón.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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