Una nueva era para la exploración espacial: creado un recubrimiento ultranegro para satélites

Científicos de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, han encontrado un método eficaz para resolver el problema del brillo de los satélites, que se está convirtiendo en un obstáculo grave para la exploración espacial. Los investigadores probaron un recubrimiento ultranegro llamado Vantablack 310 y demostraron que puede hacer que los dispositivos en órbita sean casi invisibles para los telescopios terrestres. Se espera que este descubrimiento reduzca drásticamente el impacto negativo en las observaciones astronómicas de los millones de nuevos aparatos cuyo lanzamiento está previsto para los próximos años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, el rápido aumento del número de satélites en la órbita terrestre se ha convertido en una de las mayores amenazas para la astronomía moderna. Según los proyectos existentes, en un futuro próximo podrían lanzarse más de 1,7 millones de aparatos a la órbita. La luz solar reflejada por la superficie metálica de los satélites crea rayas brillantes y destellos en las imágenes captadas por los telescopios. Esto dificulta la detección de objetos tenues como galaxias lejanas, asteroides y supernovas.

Las capacidades de la tecnología Vantablack 310

Según un estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, el material Vantablack 310, desarrollado por Surrey NanoSystems, refleja solo el 2 % de la luz que recibe. Los científicos analizaron cómo se vería un satélite recubierto con este material desde la Tierra mediante experimentos de laboratorio y modelos informáticos. Los resultados mostraron que el brillo del dispositivo puede reducirse al nivel mínimo recomendado por la Unión Astronómica Internacional.

Otra ventaja importante de esta tecnología es que dispersa la luz reflejada uniformemente en todas las direcciones. Esto evita los destellos bruscos y brillantes observados en las superficies metálicas convencionales. La directora del estudio, Astha Chaturvedi, destaca que el cielo nocturno sigue siendo la herramienta más importante para estudiar el universo, pero que es cada vez más difícil de observar. Esta nueva solución de ingeniería permite resolver el problema sin cambiar radicalmente la construcción de los satélites.

Según la astrofísica Noelia Noël, este asunto debería preocupar no solo a los astrónomos profesionales, sino también a todas las personas que desean preservar el aspecto natural del cielo nocturno. Este estudio ha sido un paso importante para pasar de la simple constatación del problema a la fase de soluciones prácticas. Según datos de Ixbt.com, los científicos planean ahora probar este recubrimiento en condiciones espaciales reales.

Próximas pruebas en el espacio

La siguiente etapa del proyecto consiste en instalar el recubrimiento Vantablack 310 en el satélite Jovian-1 y lanzarlo a la órbita. Esta misión, realizada en colaboración con las universidades de Surrey, Portsmouth y Southampton, comprobará la resistencia del material a las condiciones extremas del espacio. Además, se medirá cuánto cambia el brillo del satélite a través de estaciones terrestres.

Si las pruebas en el espacio tienen éxito, los materiales ultranegros podrían convertirse en una solución estándar para todas las futuras constelaciones de satélites. Esto permitirá el desarrollo de la ciencia fundamental junto con los proyectos de Internet global de SpaceX, Amazon y otras grandes empresas. Esta noticia también es importante para los astrónomos aficionados y especialistas, ya que la limpieza del cielo nocturno afecta directamente a la calidad de las observaciones científicas.