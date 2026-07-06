Sigue el partido Brasil vs Noruega en vivo en nuestro sitio

Puedes seguir en vivo el encuentro entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, a través de nuestra transmisión textual en directo.

El partido comienza hoy a las 01:00. Durante el juego, los goles, jugadas de peligro, sustituciones, tarjetas amarillas y rojas, así como otros eventos importantes, serán cubiertos al instante.

En el equipo de Brasil, jugadores como Vinícius Júnior, Casemiro y Alisson forman parte del once inicial. Noruega, por su parte, confía en Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

Los aficionados que no puedan ver el partido tienen la opción de seguir todos los detalles a través de nuestra cobertura en vivo en el sitio web.