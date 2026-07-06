Sigue el partido Brasil vs Noruega en vivo en nuestro sitio

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Sigue el partido Brasil vs Noruega en vivo en nuestro sitio

Puedes seguir en vivo el encuentro entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, a través de nuestra transmisión textual en directo.

El partido comienza hoy a las 01:00. Durante el juego, los goles, jugadas de peligro, sustituciones, tarjetas amarillas y rojas, así como otros eventos importantes, serán cubiertos al instante.

En el equipo de Brasil, jugadores como Vinícius Júnior, Casemiro y Alisson forman parte del once inicial. Noruega, por su parte, confía en Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

Los aficionados que no puedan ver el partido tienen la opción de seguir todos los detalles a través de nuestra cobertura en vivo en el sitio web.

En directoEN VIVO
16
Julian Ryerson (Noruega) entró con demasiada agresividad y Ismail Elfath señaló la falta.
13
Bruno Guimarães (Brasil) asume la responsabilidad y ya prepara el balón.
9
Vinícius Júnior (Brasil) supera a su marcador pero no logra mantener el balón en juego. El balón sale del campo y Noruega sacará de puerta.
6
Martin Ødegaard (Noruega) ejecuta el córner, pero la defensa rival está atenta y despeja el balón.
5
El centro de Alexander Sørloth (Noruega) no tuvo éxito, ya que la defensa rival despejó rápidamente el balón del área. Noruega gana un córner. Están enviando muchos jugadores al área penal.
1
El partido de hoy acaba de comenzar, ¡disfruten del juego!
01:11
Noruega saca de centro.
01:11
Ismail Elfath ha sido designado como árbitro para este partido.
01:11
Se han anunciado las alineaciones iniciales de ambos equipos y puedes verlas en los detalles del partido.
01:11
Estimados aficionados, ¡bienvenidos a nuestra retransmisión en directo! Las alineaciones iniciales se anunciarán en breve, así que tomen asiento y prepárense para el partido.
01:05
Estimados invitados, ¡bienvenidos a nuestra retransmisión en directo! Las alineaciones se anunciarán en breve, así que pónganse cómodos y prepárense para el partido.
BrasilNoruegaErling HaalandVinícius JúniorTransmisión en vivoCopa Mundial
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