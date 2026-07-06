Los motores de los aviones SSJ-100 serán actualizados: grandes cambios en la aviación rusa

La United Aircraft Corporation (OAK) de Rusia ha anunciado un plan a gran escala para modernizar las primeras modificaciones de los aviones de pasajeros SSJ-100. Como parte de este programa, los motores SaM146, producidos en cooperación ruso-francesa, en entre 50 y 100 aeronaves serán reemplazados completamente por unidades PD-8 locales. Este paso se considera una medida estratégica para garantizar la estabilidad de la aviación civil rusa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según una declaración del jefe de OAK, Vadim Badexa, durante la feria "Innoprom", la necesidad de reemplazar los motores se debe a los recursos técnicos limitados de los modelos SaM146. Actualmente, los procesos de certificación de la modificación del SSJ-100 equipada con motores PD-8 continúan. Según el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, los principales trabajos de investigación y desarrollo para este programa están previstos para 2026-2027.

El destino de la aviónica y los sistemas extranjeros

Un aspecto interesante es que la corporación no planea reemplazar los sistemas de aviónica extranjeros en los aviones. Badexa destacó que los sistemas producidos en el extranjero funcionan actualmente sin problemas y no se observan dificultades graves en su mantenimiento. Esta situación continuará de manera similar al mantenimiento de la aviónica en otros aviones extranjeros operados en Rusia.

Según los expertos, eran precisamente los motores el principal obstáculo para el uso a largo plazo de los aviones SSJ-100. El cambio a los motores PD-8 resolverá este problema durante muchos años y aumentará la seguridad de los vuelos y la eficiencia económica de las aeronaves. Esto desempeñará un papel importante en garantizar la continuidad de los vuelos regionales.

Financiación y coste del proyecto

Está previsto que los costes de sustitución de los motores sean cubiertos directamente por los fondos propios de las aerolíneas. La dirección de OAK ha declarado que el precio de esta modernización será a un nivel aceptable para los transportistas y que no se requerirá financiación directa del presupuesto federal para estos trabajos.

Vadim Badexa también desmintió las informaciones difundidas anteriormente en los medios de comunicación de que el coste del programa ascendería a 115 mil millones de rublos. Según él, estas cifras no corresponden a la realidad. El precio de los motores y de los trabajos de modernización está claramente definido y no es tan elevado como decenas o cientos de miles de millones, sino proporcional a los trabajos aeronáuticos estándar de este tipo.

Esta actualización constituye un paso importante en la política de sustitución de importaciones de la industria aeronáutica rusa y servirá para reducir los costes de mantenimiento técnico de la flota aérea a largo plazo.