El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, respondió a las críticas sobre su futuro, enfatizando que solo él decidirá cuándo poner fin a su carrera futbolística. El delantero de 41 años habló abiertamente sobre su destino internacional durante una conferencia de prensa previa al crucial partido de eliminatorias contra España. Así lo informa Goal.com .

Al abordar las discusiones sobre su lugar en la selección y su posible salida del once inicial, Ronaldo declaró que la presión externa no le afecta. Según él, ha jugado bajo presión constante desde que llegó a la selección a los 18 años, y esta situación no es nada nuevo para él. El jugador señaló que seguirá desempeñando un papel importante en el equipo dirigido por Roberto Martínez, independientemente de las circunstancias.

Última Copa del Mundo y planes futuros

Aunque no ha revelado la fecha exacta de su retirada, Ronaldo confirmó oficialmente que el torneo en Norteamérica será su última Copa del Mundo. «Este será mi último Mundial. Estoy tratando de disfrutarlo. Espero que el partido de mañana no sea el último en el torneo», subrayó el delantero.

La estrella, que actualmente defiende los colores del club saudí Al-Nassr, admitió que esta competición se ha convertido en la más memorable de su carrera a nivel emocional. Destacó que la pasión y el apoyo de los aficionados son radicalmente diferentes a los de campeonatos anteriores.

Ronaldo reaccionó con calma a los ataques dirigidos hacia él. En su opinión, con la edad, uno aprende a abordar los eventos con más experiencia y serenidad. El futbolista añadió que está satisfecho con sus logros y que, independientemente de si se convierte en campeón del mundo o no, su legado en el fútbol permanecerá intacto.

«He logrado todo en la vida. Dios me ha dado más de lo que esperaba. Por eso ahora debo disfrutar cada momento. Gane o no la Copa del Mundo, seguiré siendo el mismo Cristiano», declaró el jugador, según una cita recogida por ixbt.com.

Actualmente, la atención de la comunidad futbolística mundial está centrada en el enfrentamiento entre Portugal y España. Este partido determinará si el último baile de Ronaldo en los Mundiales continúa o llega a su fin. El objetivo principal del jugador es llevar la victoria a su equipo y acercarse al único trofeo prestigioso que le falta en su carrera.