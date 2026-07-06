Un avión es golpeado por un fuego artificial a segundos de aterrizar

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Un avión es golpeado por un fuego artificial a segundos de aterrizar

En Chicago, Estados Unidos, mientras se preparaba para aterrizar, Delta Air Lines se informó que un avión de la aerolínea fue alcanzado por un fuego artificial. En el momento del incidente, a bordo se encontraban 52 pasajeros y seis miembros de la tripulación . Así lo informó BBC .

Según los informes, el incidente ocurrió la noche del 4 de julio durante el aterrizaje de un vuelo que se dirigía desde el Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta al Aeropuerto Internacional Midway de Chicago.

En un comunicado, la aerolínea indicó que el avión fue golpeado por un fuego artificial mientras descendía. A pesar de ello, la aeronave aterrizó de forma segura y llegó a la terminal por sus propios medios. No hubo heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

Según el piloto, el incidente ocurrió a una altitud de aproximadamente 61 metros .

«Esperamos que lo que explotó debajo fuera un fuego artificial común, pero el impacto se sintió claramente», señaló.

Antes del incidente, los controladores aéreos habían advertido a los pilotos sobre la realización de espectáculos pirotécnicos cerca del aeropuerto.

Posteriormente, la policía de Chicago informó que un objeto desconocido golpeó el avión, dejando daños leves en la pintura exterior. El Airbus A319 fue sometido a una inspección técnica tras aterrizar y no se detectaron fallos graves.

Este suceso coincidió con el día en que millones de personas en Estados Unidos celebraban con fuegos artificiales el 248 aniversario de la independencia del país.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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