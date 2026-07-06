Wildberries comienza a marcar las reseñas modificadas con inteligencia artificial

La plataforma Wildberries, uno de los mercados más grandes de Rusia, ha comenzado a probar un sistema que utiliza inteligencia artificial (AI) para verificar las fotos en las reseñas dejadas por los usuarios. Esta novedad permite a los compradores obtener información más precisa e imparcial sobre los productos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el servicio de prensa de Wildberries & Russ (RWB), algoritmos especiales analizan las fotos adjuntas a las reseñas en busca de signos de procesamiento generativo o edición significativa. Si el sistema detecta que la imagen ha sido alterada artificialmente, aparecerá una marca especial junto a la foto.

Como parte del nuevo sistema, las imágenes consideradas sospechosas « Parece AI » (Похоже на ИИ) serán marcadas con esta etiqueta. Esta medida ayuda a los compradores a distinguir la apariencia real del producto de su versión editada. Según ixbt.com, dicha marca no significa que la reseña sea totalmente falsa, sino que advierte que se han realizado cambios en la información visual.

Un paso hacia una mayor transparencia

El proceso de verificación está totalmente automatizado y el sistema busca rastros técnicos y signos de procesamiento característicos de la AI al analizar los archivos multimedia. Es importante destacar que las reseñas con esta marca no se eliminan de la plataforma y permanecen visibles para otros usuarios.

Los representantes de la empresa señalan que el objetivo principal de esta iniciativa es aumentar la transparencia de las opiniones dejadas por los usuarios. Esto es especialmente relevante para categorías como ropa, cosméticos y artículos para el hogar, donde la apariencia juega un papel crucial.

Dado que muchos compradores en Uzbekistán utilizan activamente los servicios de Wildberries, se espera que esta función también sea útil para los consumidores locales. Las fotos reales son indispensables para evaluar la calidad de un producto a distancia.

Actualmente, el nuevo sistema se está probando a escala limitada. Una vez que las pruebas concluyan con éxito, se planea implementar la función de detección por AI para todos los participantes del mercado y usuarios. Esto marcará una nueva etapa en el control de calidad del contenido en el comercio electrónico.