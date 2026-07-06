Carlos Queiroz deja la selección de Ghana

El técnico portugués Carlos Queiroz ha anunciado que deja su cargo como seleccionador del equipo nacional de Ghana.

En una declaración de despedida publicada en redes sociales, el experimentado entrenador compartió sus reflexiones sobre el camino recorrido con el equipo, los resultados obtenidos y el futuro del fútbol ghanés.

« O ganas o aprendes »

Queiroz destacó que cada resultado en el fútbol debe dejar una lección.

« El fútbol, al igual que la vida, nos enseña una verdad eterna: o ganas o aprendes», afirmó el técnico.

Señaló que se siente orgulloso de los resultados logrados con Ghana, pero que siempre hay que aspirar a metas más altas.

« Llegar a la cima nunca debe ser el destino final. Debe convertirse en el punto de partida para objetivos aún mayores y ambiciosos », añadió Queiroz.

El fútbol ghanés también debe cambiar fuera del campo

Según el entrenador portugués, el futuro de las «Black Stars» no depende solo de los resultados sobre el césped.

Insistió en la importancia de crear condiciones favorables para identificar, proteger y desarrollar a los jugadores talentosos del país.

« El éxito del equipo debe comenzar primero fuera del campo, mediante la formación y el desarrollo de los talentos ghaneses », afirmó.

Agradecimientos a jugadores y aficionados

Queiroz agradeció a la directiva de la Federación de Fútbol de Ghana por la oportunidad de trabajar con la selección nacional.

También agradeció a los jugadores y al cuerpo técnico por su valentía, dedicación y profesionalismo.

« Fue un honor y una inmensa felicidad para mí servir al país y a las “Black Stars” », declaró el técnico.

Al dirigirse a los aficionados, el entrenador admitió que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. Sin embargo, destacó que el equipo defendió dignamente el honor de Ghana e intentó restaurar su reputación en el escenario internacional.

¿Cómo fue la participación de Ghana en la Copa Mundial 2026?

La selección nacional de Ghana disputó tres partidos en la fase de grupos de la Copa Mundial.

« Black Stars »:

Victoria 1-0 contra Panamá;

Empate 0-0 contra Inglaterra;

Derrota 1-2 contra Croacia.

El equipo se clasificó para las eliminatorias, pero fue eliminado en dieciseisavos de final tras perder 0-1 contra Colombia.

« Gracias, Ghana »

Queiroz concluyó su declaración con esperanza para el futuro.

« Gracias, Ghana. Para nosotros, el viaje apenas comienza », dijo.

De esta manera, la era de Carlos Queiroz al frente de la selección de Ghana llega a su fin. Ahora, la federación tiene la tarea de elegir un nuevo seleccionador y preparar al equipo para las próximas grandes competiciones.