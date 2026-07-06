La princesa Ingrid abrazó a Haaland en el vestuario

Una escena curiosa ocurrió en el vestuario tras la histórica victoria de la selección nacional de Noruega sobre Brasil.

Según el Daily Mail, la princesa Ingrid Alexandra, heredera al trono de Noruega, entró al vestuario para felicitar a los jugadores y abrazó al héroe del partido, Erling Haaland.

Haaland anotó un doblete contra Brasil

En los octavos de final de la Copa del Mundo, Noruega derrotó a Brasil por 2-1.

Erling Haaland marcó ambos goles para los escandinavos. De esta manera, el delantero se convirtió en el gran protagonista, clasificando a su equipo a los cuartos de final del Mundial.

La familia real visitó el vestuario

Tras el pitido final, la princesa Ingrid Alexandra, junto a su hermano, el príncipe Sverre Magnus, entró al vestuario de la selección noruega.

Los miembros de la familia real felicitaron a los jugadores por la gran victoria. Según los informes, la princesa también abrazó a Haaland, quien ya se había quitado la camiseta en ese momento.

Este momento captó la atención de los aficionados en las redes sociales.

La princesa representa a Noruega

Ingrid Alexandra representa a la familia real noruega en el Mundial en lugar de su padre, el príncipe heredero Haakon.

Haakon no pudo asistir a la competición debido a que su esposa fue sometida a una cirugía y él permaneció en casa.

Inglaterra es el rival en cuartos de final

La selección de Noruega se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, los aficionados esperan otra gran actuación de Haaland. Con un doblete ante Brasil y la felicitación real, el siguiente objetivo es la semifinal, algo que se definirá en el duelo contra Inglaterra.