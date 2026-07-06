La serie Redmi Note 17 presentada por primera vez: batería de 9000 mAh y nuevo diseño

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La serie Redmi Note 17 presentada por primera vez: batería de 9000 mAh y nuevo diseño

La serie Redmi Note, considerada la más popular en el mercado de smartphones, está a punto de renovarse. Han aparecido las primeras imágenes teaser oficiales de los esperados modelos Redmi Note 17 y Redmi Note 17 Pro. Se espera que estos dispositivos sorprendan a los usuarios no solo por su apariencia, sino también por sus capacidades técnicas, especialmente por la capacidad de su batería. Así lo informa Ixbt.com informa el sitio.

Según la información de Ixbt.com, la marca Redmi ha cambiado radicalmente el diseño del bloque de cámaras en esta nueva generación. Si en los modelos del año pasado las cámaras estaban situadas en el centro de la parte superior, en la serie Redmi Note 17 los módulos se han desplazado a la esquina superior izquierda. Este cambio estético aporta a los dispositivos un aspecto más moderno y compacto.

Especificaciones técnicas y capacidades de pantalla

Según los expertos, ambos smartphones estarán equipados con pantallas OLED planas de 6,83 pulgadas. Se dice que las pantallas soportarán una resolución 1,5K, un indicador muy alto para dispositivos de gama media. Además, los modelos funcionarán con la última interfaz HyperOS 3.1 basada en Android 16.

El modelo base Redmi Note 17 contará con el procesador Snapdragon 6s Gen 4 y tecnología de carga rápida de 67 W. La cámara principal consta de un módulo de 50 megapíxeles. La versión Pro estará equipada con el chip más potente Snapdragon 6 Gen 5. Lo más destacable es que se espera que el modelo Redmi Note 17 Pro incluya una enorme batería de unos 9000 mAh.

Redmi Note 17 Pro Max: Un verdadero récord

También se han revelado los primeros detalles sobre el modelo Redmi Note 17 Pro Max, que ocupará la cima de la gama. Este smartphone funcionará con la plataforma MediaTek Dimensity 7500 y contará con una cámara profesional de 200 megapíxeles. Lo más importante es que se espera que su batería tenga una capacidad de 10 100 mAh, lo que podría establecer un nuevo estándar en el mercado de smartphones.

Los nuevos smartphones tendrán las siguientes características comunes:

  • Altavoces estéreo y sistema de audio de alta calidad;
  • Cuerpo protegido contra el agua y el polvo;
  • Modos de fotografía nocturna mejorados;
  • Módulos de memoria rápidos y de bajo consumo.

La presentación oficial de la serie Redmi Note 17 ha sido confirmada para finales de este mes en China. Se espera que estos modelos lleguen al mercado global un poco más tarde, pero su precio asequible y su alta autonomía ya están atrayendo la atención de los compradores.

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Abror Shuhratov
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